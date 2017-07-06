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06 Temmuz 2017 Perşembe 15:31

AKINCI 18.30'DA GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK

AKINCI 18.30'DA GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK
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AKINCI 18.30'DA GUTERRES İLE GÖRÜŞECEK

BEŞLİ FORMATTAKİ ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUM 19.30’DA BAŞLAYACAK

GUTERRES, TOPLANTIDAN SONRA 2 LİDERLE BİR ARAYA GELECEK

 İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs Konferansı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı saat 17.30'da (KKTCSİ 18.30) BM Genel Sekreteri Antanıo Guterres ile biraraya gelecek.

Konferansta öğleden sonraki oturum ise 18.30’da (KKTCSİ 19.30)  başlayacak. Toplantı garantörlerin de katılacağı beşli formatta gerçekleşecek.

Konferansa yeniden başkanlık etmeye başlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sabahki oturumun ardından Kıbrıs Türk ve Rum liderlerin yanısıra diğer delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yemekten sonra Kıbrıs Türk müzakere heyetiyle değerlendirme toplantıları yapmaya başladı.

Guterres’in de, öğleden sonraki konferans toplantıları başlayana kadar Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve AB yetkilileriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyordu.

GUTERRES İKİ LİDERLE BİRLİKTE GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri Guterres'in, saat 20.00’de (KKTCSİ 21.00) 2 liderle bir görüşme yapması planlandı.

Guterres, sabahki oturum sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

BM Genel Sekreteri yemekten önce de Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Guterres gece de tüm delegasyonların başkanlarıyla çalışma yemeğinde buluşacak.

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