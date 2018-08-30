banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
256.287
DOLAR
6.6323
STERLİN
8.5490
EURO
7.7512
Mevlevi’de yangın
MEVLEVİ'DE YANGIN
30,000 Euro nakit para ile çıkış yapamadı
30,000 EURO NAKİT PARA İLE...
Ozanköy’de kavga
OZANKÖY'DE KAVGA
Akdoğan’da uyuşturucu
AKDOĞAN'DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı.

Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:07
Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, bunun, Belediye Başkanlığı döneminde, arzu ettiği bir etkinlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, o zaman yabancı ekipleri getirecek imkanlar olmadığını, şimdi bu imkanları yaratanları kutladığını belirtti.

Yaklaşık iki ay öne yapılan yerel seçimlerde, Mehmet Harmancı’yı yeniden belediye başkanı seçmesinden olayı Lefkoşa halkını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yerel seçimlerde belediye meclisi üyesi, muhtar ve aza olarak seçilenleri de kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Üstlendikleri görev son derece önemli. Sadece Lefkoşa’nın fiziksel ortamıyla; yoluyla bahçesiyle, elektrik direğiyle alakalı değildir, elbette onlarda görev alanlarının çok önemi unsurlarıdır ama bu görevlerin içerisinde işte bu akşam bu sahnede gördüğünüz etkinlikler de vardır” dedi.

“KALKINMA KAVRAMI, KÜLTÜREL İÇERİKLE BİR ANLAM İFADE EDER”

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni, bu alanda faaliyet gösteren 7 dernekle beraber gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinden önce yapılan konuşmalarda, ekonomik sıkıntılardan geçildiği, ciddi sorunlarla boğuşulduğu ama kültür ve sanata katkının esirgemeyeceğinin söylendiğini ve bunun, aklına, 2. Dünya Savaşı’nı getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “2. Dünya Savaşı, harap, bitap düşmüş, mahvolmuş bir Avrupa yarattı. O yıkıntıların içerisinde Avrupa’da ilk yatırım yapılan mekanlar tiyatro binaları, kültür binaları oldu. Eğer Avrupa bugünkü Avrupa olabilmişse işte o günkü o yatırımlarına borçludur diye düşünüyorum” dedi.

Kültürel anlamdaki gelişmelerin diğer alanlardaki gelişmeleri de son derece etkilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, kalkınma kavramının sadece ekonomik rakamlarla ifade edilen kavram olmadığını belirterek, “Kalkınma kavramı, ekonomik, sosyal, siyasal ve elbette kültürel içerikle birlikte bir anlam ifade eder” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 30.08.2018 10:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Erdoğan resti çekti “ne haliniz varsa görün”
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Hala Sultan Tekkesi’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi
Lefkoşa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri Düzenlendi
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Yeşilköy İle Devam Etti
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak
Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Yeniden Yapılacak
Carettalar Denizle Buluştu
Carettalar Denizle Buluştu
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Tarım Dairesi tağşişli zeytinyağı ürünlerini açıkladı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Özersay’dan 30 Ağustos mesajı
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye ve KKTC’de de törenlerle kutlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim