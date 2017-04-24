Akim, “Cratos’a Güneş Enerjisini KIB-TEK Müdürünün Şirketi Yapıyor”

Damla Dabiş Özel’in sorularını yanıtlayan Akim, şu anda KIB-TEK’i yöneten üçlünün bu göreve tesadüfen gelmediğini söyledi.Ekonomi Bakanı Sunat Atun, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’a “Üçlü” diye hitap eden Akim, bu üçlünün tümünün de tüccar olduğunun altını çizdi ve bu üçlünün iş yaptığı alanların nerdeyse tamamının enerji ile ilgili olduğuna dikkat çekti.Akim, “Bugüne kadar hiçbir hükümet devletin asli alacağından vazgeçmedi. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. ‘Mahkeme kararı var” diyorlar, yalan, öyle bir mahkeme kararı yoktur. Yapılan şey, KIB-TEK’ten birisinin mahkemeye gidip, “Biz 9 milyonluk alacağımızdan vazgeçtik” demesidir. Ne tesadüftür ki borcu affedilen Cratos’un güneş enerji sistemini şu anki KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şirketi yapıyor” dedi.Gelen bir soru üzerine KIB-TEK genel müdürünün Türkiye’deki bir solar enerji şirketinin Kıbrıs temsilcisi olduğunu bizzat kendisinin teyit ettirdiğini söyleyen Akim, ortaya koyduğu iddiayı ve yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı;“Yönetim kurulundan bir üyeye Türkiye’deki bir solar enerji şirketini arattım ve ihaleye birlikte katılmak istediğimizi söylettim. Şirketten gelen cevap, ‘Biz Gürcan Erdoğan ile çalışıyoruz’ oldu. Şirket tarafından çok net bu ifadeler kullanıldı. Eğer gerekirse ve konu araştırılmak istenirse konuyla ilgili isim vermeye hazırım”Program boyunca çarpıcı iddialarına devam eden Akim, “İhaleyi düzenliyorlar, açıyorlar, sonuçlandırıyorlar ve bağlıyorlar. Çıkılan ihale sonucunda iş KIB-TEK yönetim kurulu başkanına veriliyor. 1 milyon 700 bin Dolara alınmasına karar verilen trafoya bir başka UBP’li yönetim kurulu üyesinin itiraz etmesi ile iş bozuluyor. Sonra 840 bin Dolara iki tane trafo alınıyor. Bu resmen suçtur. bu üçlü suç işliyor” dedi.Ekonomi Bakanı Sunat Atun, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen ve KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın tesadüfen bu göreve gelmediklerini iddia eden Akim, bu üçlünün KIB-TEK’i elden çıkarmak için yapılan planın önemli bir parçası olduklarını söyledi.Muhalefete de yüklenen İsmet Akim, “Muhalefetin üzerinde ölü toprağı var” dedi.Son dönemlerde gündeme gelen AKSA’dan vazgeçme söylemlerine yönelik açıklamalar yapan Akim, “Bizdeki siyasi partilerin tümü, UBP, DP, yeni kurulan partiler, hatta CTP de AKSA’dan vazgeçemez. Çünkü ‘Türkiye verecek biz batıracağız’ görüşündeler. Oysa yapılması gereken önce kazanmak, sonra da kazandığımızı yatırıma dönüştürmektir. İster rüzgar enerjisini, ister güneş enerjisini, isterseniz de kablo ile enerji sistemini kullanınız, doğal gazı kullanmadığınız sürece akaryakıt sisteminden vazgeçmeniz mümkün değildir. Kablo ile adaya getirdiğiniz güç oranında akaryakıtla çalışan sistemi de, personeli ile birlikte yedek olarak tutmanız gerekiyor. Çünkü kablo bozulabilir. İngiltere’deki iki adada bunlar yaşandı. Fransa’dan alınan kablo ile enerji sistemi arızalandı. İki ada da 2015 yılından beridir jeneratör ile elektrik sağlıyor. O nedenle kablo ile elektrik getirseniz de maliyet değişmiyor” ifadelerini kullandı.