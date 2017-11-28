Akıllı Telefonlar 12 Dakikada Şarj Olacak

Samsung’un yeni bataryası ile akıllı telefonların şark olma süresi 12 dakikaya kadar inebilir. Günümüz teknolojileri akıllı telefonlarının şarj problemini hala çözebilmiş değil. Yüksek ücretler ile satın alınan cihazların şarjları maksimum 1.5 gün dayanabiliyor. Ancak bu durum kısa süre içinde değişebilir. Zira Samsung’un üzerinde çalıştığı yeni batarya teknolojisi cihazları 12 dakika içinde şarj edecek. Yıllardır lityum iyon pillerin anotları için grafit ve bakır kullanılıyordu. Ekip ise daha iyi performans gösteren alternatif arayışına girdi. Grafin bazlı bir batarya üzerinde çalışan ekip bu pilin 12 dakika içinde şarj olabileceği iddiasında.Bu teknolojinin kısa vadede hayatımıza girmeyeceğini göz önünde bulundurursak geçici bir çözüm olarak hızlı şarj olan telefonları tercih etmekte fayda var.