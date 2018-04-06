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Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...

Görünmez olmak için ağızlarında ölü insan bedeni saklıyorlar

Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...

Görünmez olmak için ağızlarında ölü insan bedeni saklıyorlar

06 Nisan 2018 Cuma 20:05
Akılalmaz ibadet! Mezardan çaldıkları insan bedeni parçalarıyla...
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Filipinler'de kendilerine Demir Krallık adı veren bir tarikat, görünmezliğin formülünün insan bedeni parçalarını ağızda saklamak olduğuna inanıyor.

Görünmez olmak için ağızlarında ölü insan bedeni saklıyorlar

Mezardan insan bedeni parçası çalıyorlar

Mezardan insan bedeni par&ccedil;ası &ccedil;alıyorlar

Harry Potter'ın görünmezlik pelerini en çok sahip olmak istediğimiz aksesurlardan biriydi bir zamanlar. Ardından büyük ve kirlendi dünya.

Filipinler'de Demir Krallık adlı tarikatın üyelerine göre görünmezliğin sırrı, mezarlardan çalınan insan bedeni parçalarını ağzımızın içerisinde tutmak. Tarikatın iddiasına göre bu ibadeti yerine getiren kimseler görünmezlik gücüne sahip olabilir.

Demir Krallık tarikatı, ayrıca Filipinler'de mezar hırsızı olarak listelenen bir örgüt. Tarikat, mezarlıklardan kemik çalmaları için mezarlık hırsızlarına para ödüyor. Tarikat üyeleri çalınan kemikleri beyazlatıcı ve hindistan cevizi yağı kullanarak muhafaza ediyor. 

İnsan bedeni parçalarını ağızlarında saklıyorlar!

İnsan bedeni parçalarını ağızlarında saklıyorlar!

Muhafaza edilen kemikler daha sonra kemer yapılıyor ya da tarikat üyelerinin ağızlarının içerisinde saklanıyor. Böylece tarikat üyeleri görünmezlik yeteneğine sahip olduklarına inanıyor.

Kemikten yapılan kemeri gece gündüz demeden taşıyan Demir Krallık rahibi ve üyesi Angelito Rambo Oreta, İncil'in Hezekiel Bölüm 37 Kuru Kemikler'de de, yaptıkları ibadete benzer bir ifadenin yer aldığını söylüyor.

Düşmana karşı en iyi silah ölü insan bedeni parçası

Düşmana karşı en iyi silah ölü insan bedeni parçası

Angelito, en kudretli güçlerin ağızda insan bedeni parçası saklayarak mümkün olacağını belirtiyor.

Filipinler'in başkenti Manila'da yaşayan Angelito, düşmanların görmemesi için ağza ölü insan bedeni parçası konması gerektiğini ve bu sayede düşmanların varlığımızı fark etmeyeceklerini iddia ediyor.

Sonuçta bambaşka bir kültür

Sonu&ccedil;ta bambaşka bir k&uuml;lt&uuml;r

Filipinler'de Haring Bakal olarak bilinen Demir Krallık tarikatı, 1970'li yıllarda ülkedeki Müslümanlar'ın ayaklanmalarına karşı kuruldu. Örgüt, o yıllarda Müslümanlar'a karşı ordu birlikleriyle savaştı. 

Günümüzde aralarında polislerin ve askerlerin de bulunduğu 100 üyeden oluşan tarikatın bu ilginç ritüeli kulağa fazla çılgın gibi gelse de onlar bunun gerçek olduğuna inanıyor.

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