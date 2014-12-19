AKEL 'den Doğuş Derya’ya Destek

CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma ve ardından gelen tepkiler, Rum basınında yer almayı bugün de sürdürdü.

Fileleftheros gazetesi “Söylemeye Cesaret Ettikleri İçin Derya’ya Destek – AKEL: Kıbrıslı Rum Faşistlerin Kıbrıslı Türklere Yönelik Suçlarını da Kabul Etsinler” başlıkları altında verdiği haberinde, CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’nın KKTC Meclisi’ndeki konuşmasında söyledikleri yüzünden sosyal paylaşım sitelerinde maruz kaldığı hakaret ve tehditleri KKTC Polisi’ne şikayet ettiğini yazdı.

Gazete, Derya’ya bir desteğin de dün AKEL’den geldiğini, partinin dün yaptığı yazılı açıklamada özetle, Doğuş Derya’nın söyledikleri ve gösterdiği cesaret sebebiyle tebrikleri hak ettiğinin dile getirildiğini bildirdi.

“RUM FAŞİSTLERİN KIBRISLI TÜRKLERE YÖNELİK İŞLEDİĞİ SUÇLARI DA DİLE GETİRMESİ GEREKİR”

AKEL’in açıklamasında ayrıca, “Kıbrıs Rum tarafında Derya’nın bu cesur hareketini destekleyenlerin benzer bir cesareti de kendilerinin göstermesi ve Kıbrıs Rum faşistlerin savunmasız ve esir Kıbrıslı Türklere yönelik işledikleri suçlara dair gerçekleri dile getirmeleri gerektiği” vurgulandı.

Simerini gazetesi de, “Doğuş Derya: Beni Tehdit Ediyorlar Ancak Vazgeçmeyeceğim” başlığı altında verdiği haberinde, Derya’nın “Sigmalive” televizyonuna yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Haravgi gazetesi ise haberini “Cesaretinden Ötürü Doğuş’a Tebrik” başlığıyla yansıttı.