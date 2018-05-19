Akdoğan’da Milli Mücadele Madalyası Takdimi Yapıldı!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Akdoğan Birimi’nce düzenlenen törenle ulusal davaya katkı koyan mücahide ve mücahitlere Millî Mücadele Madalyası takdim edildi.



Akdoğan Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, askeri ve sivil yöneticileriyle TMT Mücahitler Derneği temsilcileri katıldı.



Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif kısa bir konuşma yaptı. TMT Mücahitler Derneği Akdoğan birim sorumlusu Sadi Çağataylı’nın konuşmasından sonra Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, yakın tarihten örnekler vererek bugünlere nasıl gelindiğini anlattı.



Millî Mücadele Madalyası töreni, Mücahitler Marşı ile son buldu.