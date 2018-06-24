YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI
24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Akdoğan’da 7 sandıktan 5'i açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Akdoğan’da kayıtlı seçmen 1946; Oy kullanan seçmen sayısı 1139; Geçerli oy sayısı 1096 ; Geçersiz oy 43.
Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Erdinç Akgür (UBP) 419 38.23
CTP Ahmet Latif (CTP) 677 61.77
Son Güncelleme: 24.06.2018 22:01