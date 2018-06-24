YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Akdoğan’da 7 sandıktan 5'i açıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Akdoğan’da kayıtlı seçmen 1946; Oy kullanan seçmen sayısı 1139; Geçerli oy sayısı 1096 ; Geçersiz oy 43.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle:



Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPErdinç Akgür (UBP)41938.23CTPAhmet Latif (CTP)67761.77