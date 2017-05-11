Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar Günü Yapılacak

Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali” pazar günü saat 09.30’da Kültür Evi açılışıyla başlayacak. Akdoğan Belediye Parkı’nda yer alacak festival saat 22.00’ye kadar sürecek.

“AKDOĞAN SİZİ BEKLİYOR” SLOGANIYLA YAPILACAK FESTİVALDE MÜZİK, HALK DANSLARI, SAHNE VE İLLÜZYON GÖSTERİLERİ VE BURAY KONSERİ DE YER ALACAK

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali” pazar günü saat 09.30’da Kültür Evi açılışıyla başlayacak. Akdoğan Belediye Parkı’nda yer alacak festival saat 22.00’ye kadar sürecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacağı festivalin amacının, Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına katkı koymanın yanında ülke insanının sosyalleşmesine, kaynaşmasına ve üreticinin desteklenmesine katkı sağlamak olduğu kaydedildi.

Telsim sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin sloganı “Akdoğan sizi bekliyor” olarak belirlendi.

LATİF: “FESTİVALLER BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Belediyeler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyen ve festivalle ilgili bilgi veren Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, festival kapsamında gün boyu çeşitli müzik dinletileri, halk dansları gösterileri, sahne gösterileri, Yetenek Sizsiniz Finalisti İlüzyonist Enver Ertaş’ın gösteri sunacağını belirtti.

Latif, Türkiye’de son dönemlerde müzik piyasalarına damgasını vuran Kıbrıslı sanatçılarından Buray konseri ile festivalin sona ereceğini kaydetti.

Festival alanında Kıbrıs kültürünü yansıtan yiyecek, içecek, el işi, kitap ve çiçek gibi ürünlerin satışlarının da gerçekleşeceğini belirten Latif, Akdoğan’da isim yapmış festivallerin yeniden hayata geçirilmesi ve üstüne katkı koyarak geliştirilmesinin hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Latif, “Bölgemiz insanları genel anlamda tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamasından dolayı üretilen ürünlerin pazarlanmasına vesile olan festivaller büyük önem taşımaktadır. Akdoğan Belediyesi olarak Akdoğanlı üreticileri ve bölgemiz üreticilerini desteklemeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölge için büyük önem taşıyan festivalin organizasyonuna çok emek verdiklerini de kaydederek tüm halkı festivale davet etti.

TANPINAR: “KIBRIS KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Telsim Vodafone Grup Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da bu yıl ikincisi yapılacak “Akdoğan Emek Festivali”nde yer almaktan mutluluk duyduklarını, Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve tanıtılmasını önemsediklerini belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI