Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Akdoğan Belediyesi “ıı. Emek Festivali” Pazar Günü Yapılacak

Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali” pazar günü saat 09.30’da Kültür Evi açılışıyla başlayacak. Akdoğan Belediye Parkı’nda yer alacak festival saat 22.00’ye kadar sürecek.

Akdoğan Belediyesi 'ıı. Emek Festivali” Pazar Günü Yapılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

“AKDOĞAN SİZİ BEKLİYOR” SLOGANIYLA YAPILACAK FESTİVALDE MÜZİK, HALK DANSLARI, SAHNE VE İLLÜZYON GÖSTERİLERİ VE BURAY KONSERİ DE YER ALACAK

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Akdoğan Belediyesi tarafından düzenlenen “II. Emek Festivali” pazar günü saat 09.30’da Kültür Evi açılışıyla başlayacak. Akdoğan Belediye Parkı’nda yer alacak festival saat 22.00’ye kadar sürecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılacağı festivalin amacının, Kıbrıs kültürünün yaşatılmasına katkı koymanın yanında ülke insanının sosyalleşmesine, kaynaşmasına ve üreticinin desteklenmesine katkı sağlamak olduğu kaydedildi.

Telsim sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalin sloganı “Akdoğan sizi bekliyor” olarak belirlendi.

LATİF: “FESTİVALLER BİZİM İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Belediyeler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyen ve festivalle ilgili bilgi veren Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, festival kapsamında gün boyu çeşitli müzik dinletileri, halk dansları gösterileri, sahne gösterileri, Yetenek Sizsiniz Finalisti İlüzyonist Enver Ertaş’ın gösteri sunacağını belirtti.

Latif, Türkiye’de son dönemlerde müzik piyasalarına damgasını vuran Kıbrıslı sanatçılarından Buray konseri ile festivalin sona ereceğini kaydetti.

Festival alanında Kıbrıs kültürünü yansıtan yiyecek, içecek, el işi, kitap ve çiçek gibi ürünlerin satışlarının da gerçekleşeceğini belirten Latif, Akdoğan’da isim yapmış festivallerin yeniden hayata geçirilmesi ve üstüne katkı koyarak geliştirilmesinin hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Latif, “Bölgemiz insanları genel anlamda tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamasından dolayı üretilen ürünlerin pazarlanmasına vesile olan festivaller büyük önem taşımaktadır. Akdoğan Belediyesi olarak Akdoğanlı üreticileri ve bölgemiz üreticilerini desteklemeyi kendimize görev biliyoruz” dedi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölge için büyük önem taşıyan festivalin organizasyonuna çok emek verdiklerini de kaydederek tüm halkı festivale davet etti.

TANPINAR: “KIBRIS KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Telsim Vodafone Grup Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da bu yıl ikincisi yapılacak “Akdoğan Emek Festivali”nde yer almaktan mutluluk duyduklarını, Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve tanıtılmasını önemsediklerini belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” 16 Mayıs’ta... “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması”...
Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Yararına Düzenlediği Etkinlik Yapıldı Çağdaş Müzik Derneği’nin Hamitköy Dr. Fazıl...
Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki Köyde Daha Tarihi Camilere Koruma Çalışması Başlattı Kültürel Miras Teknik Komitesi Güney’deki İki...
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti… Kayıp Şahıslar Komitesi’nin New York Ziyareti…
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yetkilileri İle Görüştü Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler...
‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’, Kitap Tanıtım Ve Söyleşi Etkinliği Güzelyurt’ta Gerçekleştirildi ‘türkiye Solunun Kıbrıs Çıkmazı’, Kitap...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması”...
Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “5. İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” düzenleniyor.

Haberi Oku