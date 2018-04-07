AKDOĞAN BELEDİYESİ İKİNCİ BAHAR YAŞAM KULÜBÜ ÜYELERİ İÇİN YEŞİLIRMAK GEZİSİ DÜZENLENDİ

Akdoğan Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için Yeşilırmak gezisi düzenlendi.



Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5.si düzenlenen geziye 270 üye katıldı. 65 Yaş ve üzeri vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, ikinci baharını yaşayan üyelerin yaşamdan kopmayarak mutlu bir şekilde hayatlarının sürdürülmelerinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.



Üyelere eşlik eden Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen organizasyona katılan tüm üyelere teşekkür etti.