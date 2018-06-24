Akdoğan Belediye Başkanı Tekrar Ahmet Latif Oldu

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Akdoğan Belediye Başkanı yüzde 63.37 oranla CTP adayı Ahmet Latif oldu. Latif koltuğunu korudu.



Yüksek Seçim Kurulu’nda açıklanan sonuçlara göre, Akdoğan’da 7 sandıkta 1621 oydan 54 oy geçersiz sayıldı.



CTP adayı Ahmet Latif 993 oy alarak yüzde 63.37 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPErdinç Akgür (UBP)57463.37CTPAhmet Latif (CTP)993 36.63