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Akdoğan, Ağır Ceza’ya havale edildi

Akdoğan, Ağır Ceza’ya havale edildi

14 Aralık 2017 Perşembe 10:43
Akdoğan, Ağır Ceza’ya havale edildi
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Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekle yargılanan Yaşar Akdoğan’ın ilk tahkikat (PI) duruşması tamamlandı

Girne’de 2016 yılında evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili “Taammüden adam öldürme” suçu getirilen Yaşar Akdoğan dün yine yargı huzurundaydı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulunurken, sanık Yaşar Akdoğan’ın avukatları Boysan Boyra ve Emre Kadri hazır bulundu.

Son duruşmada, sanık avukatı Boysan Boyra, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in mahkeme kararı ile tanık kürsüsüne çıkarılarak elindeki tüm tanık ifadelerini mahkemeye sunmasını talep etmişti. Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuştu.

Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi için yeterli olgular olduğuna dikkati çekerek davayı ağır ceza mahkemesine havale etti.

Savunma Avukatı Boysan Boyra, talebinin reddedilmesi nedeniyle ilk tahkikat (PI) soruşturmasının tamamlanmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi kararını istinaf edeceğini açıkladı.

Akyener: Yargının bir ayağını söküp attı

Sanık avukatı Boysan Boyra’nın talebini ve Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in itirazını değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, Akyener’in talebe yanıt vermesine karar verdi.

Sanık Avukatı Boysan Boyra’nın kendisinin tanık çağırılması yönünde bir talebi olduğunu ifade eden Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, yargının üç bacağı bulunduğunu ve bu ayakların; karar (yargıç), iddia (savcı) ve savunma (avukat)’tan oluştuğunu vurguladı.

“Boysan Boyra’nın bu talebi, adeta bir ayağı söküp atmaktır” diyen Erdinç Akyener, kendisinin tanık olarak çağırılması halinde iddia makamını kimin temsil edeceğini sordu.

“Meslektaşımın lisansı gözden geçirilmeli”

“Ben tanık olursam benim yerime davaya başka bir savcı atanması gerekir. Böylelikle de ben dosyayı yeni gelecek olan savcıya devredeceğim ve benim elimde mahkemeye sunabileceğim bir şey kalmayacak” şeklinde konuşan Akyener, “bu talep bir stajyerden gelseydi bu mesleği en başından bırakmasını ve başka bir şekilde hayatını kazanmasını önerirdim. Belki de meslektaşımın da avukatlık lisansı yeniden gözden geçirilmelidir” diyerek kendisine göre ilk tahkikat (PI) duruşmasının bittiğini, sanığın havale edilebilmesi için mahkeme huzurunda yeterli şahadet olduğunu ve sanığın yargılanmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi gerektiği yönünde düşüncesini dile getirdi.

Mesutoğlu, Boyra’nın talebini reddetti

Yaşar Akdoğan aleyhinde görüşülen davanın ilk tahkikat (PI) duruşmasında iddia makamının mahkemede dört tanık dinlettiğini ve 50 emare sunulduğunu belirten Yargıç Mesut Mesutoğlu, ilk tahkikat duruşmasının yargılama değil soruşturma aşaması olduğunu bu nedenle de mahkemenin bu aşamada tanık çağırma gereği olmadığını ifade etti.

Mahkemenin tanık çağırma hakkını yargılama aşamasında kullandığını ve bu yetkinin de Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğunu belirten Mesutoğlu, tüm bu olgular ışığında Avukat Boysan Boyra’nın talebini reddettiğini açıkladı.

İlk duruşma 28 Aralık

Davanın Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisinde olduğuna kanaat getiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, dava dosyasının, 28 Aralık 2017 tarihinde oturum gerçekleştirecek olan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündemine alınmasına karar verdi.

Boyra istinafa gideceğini açıkladı

Savunma Avukatı Boysan Boyra, talebinin reddedilmesi nedeniyle ilk tahkikat (PI) soruşturmasının tamamlanmadığı düşüncesinde olduğunu belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi kararını istinaf edeceğini açıkladı.

 Devrim DEMİR

Son Güncelleme: 14.12.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Akdoğan
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