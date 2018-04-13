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AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ

AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ

13 Nisan 2018 Cuma 11:45
AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ
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AKDENİZ’DE KARA VE HAVA HAREKETLİLİĞİ


 Rum basını, Kıbrıs’ın güneyinde ve doğusunda, hava ve denizde, son 24 saate yoğun hareketlilik yaşandığını; Türkiye’nin dün yeni bir Navtex, Rum hükümetinin ise İngiliz Hava Kuvvetleri’nin faaliyetleri gerekçesiyle iki yeni Notam yayınladığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Çevresinde Kaynama – Denizde ve Havada Hareket Karmaşası – ExxonMobil’in Ocean Investigator Gemisi 10’uncu Parsele Dönüyor” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın güneyi ve doğusunda gerek hava gerekse denizde hali hazırda mevcut olan yoğunluğa dün yeni gelişmelerin eklendiğini belirtti.
Gazete, ABD ve Rus askeri güçlerinin bölgedeki hareketliliğine ek olarak dün yaşanan ilk gelişmenin, ExxonMobil şirketinin “Ocean Investigator” isimli araştırma gemisinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 10’uncu parselde araştırmalarına devam etmek adına dün Limasol limanından bölgeye hareket etmesi olduğunu yazdı.
ExxonMobil şirketinin araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetlerinin önceden gerçekleştirilen planlara uygun devam ettiğinin görüldüğünü vurgulayan gazete, yaşanan bir diğer gelişmenin ise Türkiye’nin hali hazırda mevcut bir Navtex’i genişletecek yeni bir Navtex ilan etmesi olduğunu belirtti.
Habere göre Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin faaliyetleri için geçtiğimiz hafta ilan ettiği Navtex’i,1 Eylül 2018 tarihine kadar Kıbrıs’ın doğusuna genişletti.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın ise, İngiliz Hava Kuvvetleri’nin faaliyetlerini gerekçe göstererek dün iki Notam yayınladığını, 12 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Notam’da, Ağrotur İngiliz Üsleri’nin bulunduğu bölgede alçak uçuşların yapılmasının tehlikeli olacağı uyarısında bulunulduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs’ın Rus Deniz Kuvvetleri’nin tatbikatı için ilan ettiği ve “Kovo Greko” burnunun doğusunu bağlayan Navtex’in de geçerliliğini sürdürdüğünü hatırlatan gazete, bölgede sekiz Rus savaş gemisinin olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu vurguladı.
Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’a yönelik sivil uçuşlarda, havayollarının planlarını uyarılar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri sebebiyle, son 48 saat içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, sivil uçakların kullandığı GPS sistemindeki sorununun ise sürdüğünü yazdı.
Haberde, kimi sivil uçakların GPS sorunu bildirirken, aynı rotayı takip eden başka uçakların her şeyin normal çalıştığı raporunu verdiği, bu duruma henüz net bir cevap bulunamadığı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Denizde Ve Havada Hareket Karmaşasıİngiliz Hava Kuvvetleri
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