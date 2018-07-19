Akdeniz Ve Ege’de Göçmen Trafiği

Trablus/Bodrum, 19 Temmuz 18 : Libya\'nın başkenti Trablus\'un doğusundaki El-Hums kenti açıklarında 156 kaçak göçmen kurtarıldı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hums kenti açıklarında 10\'u çocuk, 24\'ü kadın 156 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.



Farklı Afrika ülkelerinin uyruğunu taşıyan göçmenlerin gerekli gıda ve tıbbi yardımın yapılmasının ardından Hums\'taki barınma merkezine götürüldü.



Libya\'da önceki gün de Karaboli kenti açıklarında 34\'ü kadın, 12\'si çocuk 165 göçmen kurtarılmıştı.



Avrupa\'da daha iyi yaşam şartları hedefiyle Sahra Çölü ve Akdeniz\'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenlerin sayısında artış gözlenirken, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç amacıyla Libya\'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.



EGE’DE YASADIŞI GEÇİŞLER



Öte yandan, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyarlar açıklarında lastik botta bir grup kaçak tespit edildi. Botta, Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 13 yabancı uyruklu yakalandı.



Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



(AA/FG)