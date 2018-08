Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Heyeti Macaristan’da Türk Hun Kurultayı’na Katıldı!

KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KKTC ASAM), her iki yılda bir Macaristan’da düzenlenen Türk Hun Kurultayı’na KKTC’yi temsilen katıldı.

KKTC ASAM Genel Sekreteri Gökhan Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 – 13 Ağustos tarihleri arasında Macaristan Parlamentosu, Macaristan Hükümeti ve Macar Turan Vakfı yanında Türkiye Cumhuriyeti’nden TİKA’nın da katkılarıyla destek verdiği organizasyona bu yıl 27 ülke katıldı.

Macar Turan Vakfı’nın kurultay organizasyonunun, en başından beri Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak'ın hamiliğinde yapılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin, 2010 yılından beri bu organizasyona düzenli olarak katılarak KKTC’yi temsil etmekte olduğu belirtildi.

Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi heyetinin, konuk heyetler ile birlikte Macaristan’da bulunduğu süre zarfında Macaristan Parlamento Başkan Vekili Sandor Lezsak tarafından Macaristan Parlamento Genel Kurul Salonu’nda kabul edildiği ifade edilen açıklamada, Macaristan Parlamento Başkan Vekili Lezsak’ın konuk heyetler onuruna parlamento binasında öğle yemeği verdiği kaydedildi.

KKTC ASAM Başkanı Mehmet Aldemir’in, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak’a hitaben yazmış olduğu kurultay tebriği ve kendisini KKTC’ye davet mektubunu Lezsak’a takdim ettiği ifade edilen açıklamada, her kurultayda olduğu gibi, organizasyon alanının birçok yerine KKTC bayrakları asıldığı ve KKTC bayrağının diğer ülkelerin olduğu gibi at üzerinde kurultay alanında tüm katılımcıları selamladığı, KKTC bayrağının selamlama sırasında ilgi gördüğü dile getirilen açıklamada şöyle denildi:

“KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi heyeti, her kurultayda olduğu gibi, bu organizasyonda da KKTC’yi tanıtmayı amaçlayan Macarca ve İngilizce binlerce broşür, dergi, kitap, harita ve cd dağıtımını kurultay organizasyonu boyunca gerçekleştirmiştir.

Macar Turan Vakfı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın da (TİKA) katkısıyla düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Kurultayı büyük ilgi görmüştür.



Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen programa, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak’ın yanı sıra Türk dünyasının pek çok yerinden çok sayıda davetli katılmıştır.”