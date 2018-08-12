banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne'de intihar
GİRNE'DE İNTİHAR
banner282
Flaş Haber
Girne'de intihar
Kapat

Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Heyeti Macaristan’da Türk Hun Kurultayı’na Katıldı!

KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KKTC ASAM), her iki yılda bir Macaristan’da düzenlenen Türk Hun Kurultayı’na KKTC’yi temsilen katıldı.

Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Heyeti Macaristan’da Türk Hun Kurultayı’na Katıldı!

KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KKTC ASAM), her iki yılda bir Macaristan’da düzenlenen Türk Hun Kurultayı’na KKTC’yi temsilen katıldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:06
Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Heyeti Macaristan’da Türk Hun Kurultayı’na Katıldı!

 KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KKTC ASAM), her iki yılda bir Macaristan’da düzenlenen Türk Hun Kurultayı’na KKTC’yi temsilen katıldı.
KKTC ASAM Genel Sekreteri Gökhan Güler tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 – 13 Ağustos tarihleri arasında Macaristan Parlamentosu, Macaristan Hükümeti ve Macar Turan Vakfı yanında Türkiye Cumhuriyeti’nden TİKA’nın da katkılarıyla destek verdiği organizasyona bu yıl 27 ülke katıldı.
Macar Turan Vakfı’nın kurultay organizasyonunun, en başından beri Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak'ın hamiliğinde yapılmakta olduğu kaydedilen açıklamada, KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin, 2010 yılından beri bu organizasyona düzenli olarak katılarak KKTC’yi temsil etmekte olduğu belirtildi.
Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi heyetinin, konuk heyetler ile birlikte Macaristan’da bulunduğu süre zarfında Macaristan Parlamento Başkan Vekili Sandor Lezsak tarafından Macaristan Parlamento Genel Kurul Salonu’nda kabul edildiği ifade edilen açıklamada, Macaristan Parlamento Başkan Vekili Lezsak’ın konuk heyetler onuruna parlamento binasında öğle yemeği verdiği kaydedildi.
KKTC ASAM Başkanı Mehmet Aldemir’in, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak’a hitaben yazmış olduğu kurultay tebriği ve kendisini KKTC’ye davet mektubunu Lezsak’a takdim ettiği ifade edilen açıklamada, her kurultayda olduğu gibi, organizasyon alanının birçok yerine KKTC bayrakları asıldığı ve KKTC bayrağının diğer ülkelerin olduğu gibi at üzerinde kurultay alanında tüm katılımcıları selamladığı, KKTC bayrağının selamlama sırasında ilgi gördüğü dile getirilen açıklamada şöyle denildi:
“KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi heyeti, her kurultayda olduğu gibi, bu organizasyonda da KKTC’yi tanıtmayı amaçlayan Macarca ve İngilizce binlerce broşür, dergi, kitap, harita ve cd dağıtımını kurultay organizasyonu boyunca gerçekleştirmiştir.
Macar Turan Vakfı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın da (TİKA) katkısıyla düzenlenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Kurultayı büyük ilgi görmüştür.

Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla Macar-Turan Vakfı tarafından iki yılda bir düzenlenen programa, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Meclis Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak’ın yanı sıra Türk dünyasının pek çok yerinden çok sayıda davetli katılmıştır.”
 

banner288
Son Güncelleme: 12.08.2018 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Rallisi Yapıldı, Ödüller Verildi
Lefke Rallisi Yapıldı, Ödüller Verildi
Polisiye Olaylar... Güzelyurt’ta Trafik Ve Huzur Operasyonunda 150 Araç Kontrol Edildi
Polisiye Olaylar... Güzelyurt’ta Trafik Ve Huzur Operasyonunda 150 Araç Kontrol Edildi
Girne’de kimliği tespit edilemeyen bir kişi ölü olarak bulundu
Girne’de kimliği tespit edilemeyen bir kişi ölü olarak bulundu
Doğru: “Engelli problemlerinin değil, çözümlerin konuşulacağı bir toplum ve ülke istiyoruz“
Doğru: “Engelli problemlerinin değil, çözümlerin konuşulacağı bir toplum ve ülke istiyoruz“
Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı
Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı
DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” FİNAL YARIŞINA HAZIR
DAÜ “MEDITERRANEAN SHARK” FİNAL YARIŞINA HAZIR
UKÜ, Türkçe İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Açıyor
UKÜ, Türkçe İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Açıyor
UKÜ Eczacılık Fakültesi Tarafından Ülkenin Önemli Sağlık Sorunlarından Meme Kanseri Konusunda Çalışma
UKÜ Eczacılık Fakültesi Tarafından Ülkenin Önemli Sağlık Sorunlarından Meme Kanseri Konusunda Çalışma
Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş“ Eylemi Yapılacak!
Karaoğlanoğlu Sahil Şeridinde “Temiz Havada Yürüyüş“ Eylemi Yapılacak!
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ
TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI “AHDE VEFA GECESİ” DÜZENLEDİ

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim