Akdeniz Kırsal Turizm Geliştirme Stratejisi Tanıtıldı

“DOĞAYI KORUYARAK EKONOMİK FAYDA SAĞLAMAYI” AMAÇLAYAN PROJE KAPSAMINDA 25 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

SUCUOĞLU: “ÖZEL İLGİ TURİZMİNE İLGİ ARTIYOR”

Akdeniz bölgesi için geliştirilen kırsal turizm geliştirme stratejisi, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı Bedesten’de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından yürütülen projede, doğa korunarak turizm faaliyetlerinin nasıl yürütülebileceğinin ve bölge halkının bundan nasıl faydalanabileceğinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında 25 kişiye “turizm tasarım ve planlama” eğitimi de verildi.

Eğitim alanlara sertifikalarının verildiği etkinlikte, Akdeniz Kırsal Turizm Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi aktarıldı.

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

Etkinlikte konuşan Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye uzun yıllardır uygulanan ambargolar nedeniyle Avrupa’da keşfedilmeyen tek yerin Kuzey Kıbrıs olduğu yönünde bir düşünce oluştuğunu, bunun avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.

Toplumları tanıma, köylerdeki pansiyonlarda kalarak köy halkının gelenek göreneklerini öğrenmeyi de kapsayan özel ilgi turizmine ilginin artmakta olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Dünyada trend bu yöne gidiyor” dedi.

Sucuoğlu, “Eğitimli, bilinçli bir şekilde hizmet vermek bizi başarıya götürür” dedi.

Özel ilgi turizminin sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında ülkeye turist akışını arttırmada önemli rol oynayabileceğini anlatan Sucuoğlu, özel ilgi turizminin gelişmesi için Dipkarpaz-Koruçam arası 250 kilometrelik yürüyüş parkuru planladıklarını, bugün itibarıyla ülke genelinde 25 parkur bulunduğunu, gelecek 3 ay içerisinde 15 bisiklet parkurunun hazır olacağını ifade etti.

Parkurların bakımının yüksek maliyet getiren bir iş olduğunu da ifade eden Sucuoğlu, bunun çözümünün parkurların bakımını gönüllülük esasında özel şirketlere devretmek olduğunu, bu yöntemle parkurların yüzde 30-40’ının bakımının özel şirketlere devredildiğini söyledi.

Köylülerin özel ilgi turizminden faydalanabilmesi için parkurların en az bir köyden geçmesini de öngördüklerini kaydeden Sucuoğlu, bununla turistlerin köy pansiyonlarında konaklamasını sağlamayı düşündüklerini söyledi.

BİANCARDİ:”AMAÇ KIRSAL BÖLGELERDEKİ KIBRIS TÜRK İNSANININ REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ VE REFAHINI ARTIRMAK”

Avrupa Komisyonu Temsilcisi AlessandroBiancardi de, Avrupa Birliği destekli, doğayı koruyarak köy halkının geçimini sağlamasını öngören bu projenin, “kırsal bölgelerdeki Kıbrıs Türk insanının rekabet edebilirliğini ve refahı artırmak” olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği için kırsal kesimin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Biancardi, Avrupa’nın coğrafyasının yüzde 90’ının kırsal olarak sınıflandırıldığını ve halkların yüzde 56’sının bu bölgelerde yaşadığını, Avrupa Birliği’nin kırsal bölgelerin desteklenmesi için 2006’dan sonra 40 milyon Euro ayırdığını anlattı.

Biancardi, projede, Sürdürülebilir Turizm Platformu’nun kurulmasının öngörüldüğünü ekledi.

EKONOMİK FAYDA SAĞLARKEN DOĞAYI NASIL KORUYABİLİRİZ…

Projede yer alan uluslararası uzman JernejStritih ise, proje için Akdeniz bölgesini seçmelerinin nedeninin, el değmemiş doğal güzellere sahip bölgelerden olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Stritih,”Esas soru, yerli halk ekonomik fayda sağlarken, doğayı nasıl koruyabiliriz? “ dedi.

Avrupa ülkelerinde sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için oluşturulan EDEN projesi kapsamında her yıl bir destinasyonun tanıtımının yapıldığını, yakın gelecekte Akdeniz bölgesinin de tanıtımının yapıldığını görmek istediğini söyleyen Stritih, “Eko turizm kırsal toplumların ekonomik fayda sağlayabilmesi için en büyük fırsattır” dedi.

Proje kapsamında pansiyonculuğun, kampçılığın, doğa sporlarının, yemek ve gastronominin geliştirilebileceğini kaydeden Stritih, Akdeniz’in kaliteli tarımsal ürün yetişen bir bölge olduğunu, bu kalitenin restoranlara da yansıtılabileceğini söyledi.

JernejStritih, turizm politikasının belirlenmesi sürecinde bölge halkının da görüşlerinin alınması düşüncesiyle platformlar ve belli konularda komitelerin oluşturulabileceğini, Akdeniz bölgesi düzeyinde de küçük işletmelere danışmanlık hizmetleri ve kapasite gelişimi için eğitim sağlanabileceğini; köy düzeyinde de festivallerin pazarlama aracı olarak kullanılması gibi çalışmalar yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

KÖYDE TURİZMİ ÖĞRET, KÖYDE KAL…

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nden Proje Koordinatörü Gülcan Yalınca da, derneğin sürdürdüğü projelerin “gençlere köyde turizmi öğreterek, köyde kalmasının sağlanması” vizyonu taşıdığını, bunun sadece Akdeniz değil tüm köyler için öngörüldüğünü ifade etti.

Yalınca, eğitim alanların aldığı bilgileri köylerde paylaşmasının da hayati önem taşıdığını söyledi.

Akdeniz bölgesini kapsayacak yönetim planlarının 30 ayda hazırlanması gerektiğini kaydeden Yalınca, bu projede hedeflerinin köy halkının turizm tecrübe ve kapasitesinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Proje kapsamında yabancı öğrenci ve büyük otellere gelen turistleri köylere yönlendirmeyi hedeflediklerini de kaydeden Yalınca, sağlıklı gıda üretimi için eğitimler düzenleyeceklerini kaydetti.

TOPLUM DOĞADAN HAYATINI KAZANMAYI ÖĞRENMELİ

Projede yer alanlardan Çizge Yalkın da yaptığı konuşmada, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin “toplumun doğayı etkin bir şekilde koruyabilmesi için doğadan hayatını kazanmayı öğrenmesi” yaklaşımından hareketle kurulduğunu söyledi.

Yalkın, strateji ve eylem planının da mart ayından itibaren uygulamaya konacağını ekledi.