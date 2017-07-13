Akdeniz Karpaz Üniversitesi Üçüncü Mezunlarını Verdi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin (AKÜN) 2016 – 2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni önceki akşam Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi. Yüksek Lisans, Lisans ve Önlisans programlarından toplam 75 mezun çalışmalarının hediyesi olan diplomalarını aldı.

AKÜN’den yapılan açıklamaya göre, AKÜN Mezuniyet Törenine Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakanlık Müsteşarı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve TC Yardım Heyeti Başkanı Bilal Kendirici’nin yanı sıra bazı milletvekilleri, Türkiye’den ve KKTC’den birçok yetkili katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, fakülte birincilerinin konuşmalarıyla devam etti. AKÜN Rektörü Prof. Dr. Ş. Alpay Ataol konuşmasında öğrencilerin gelecekte önemli yerlerde olacaklarını belirterek “Yolunuz açık olsun” dedi.

AKÜN Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Erbaş ise yapmış olduğu konuşmada insan hayatındaki en güzel zamanların üniversitede geçtiğini ve mezunların bu güzel anlarına üniversiteyle, akademik kadroyla ve çalışanlarla ortak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Havai fişek eşliğinde keplerin atılmasıyla birlikte sahneye gelen mezuniyet pastası tüm mezunlar eşliğinde kesildi. Gecenin sonunda da protokol üyelerine, misafirlere ve velilere kokteyl verildi.