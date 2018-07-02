Akdeniz Karpaz Üniversitesi dördüncü mezunlarını verdi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin (AKÜN) 2017 – 2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran Perşembe akşamı muhteşem bir törenle Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi. Yüksek Lisans, Lisans ve Önlisans programlarından toplam 139 mezun, çalışmalarının hediyesi olan diplomalarını aldı.

AKÜN Mezuniyet Törenine Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Milletvekili ve AKÜN Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Erbaş, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eski Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Milletvekili Erhan Arıklı, Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Anıl Kaya’nın yanı sıra Türkiye’den ve ülkemizden birçok yetkili katıldı. Etkinliğe katılamayan ülkemizden ve Türkiye’den birçok üst düzey yetkili mezunlara tebrik mesajlarını iletti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, fakülte birincilerinin konuşmalarıyla devam etti. AKÜN Rektörü Prof. Dr. Ş. Alpay Ataol konuşmasında öğrencilerin gelecekte önemli yerlerde olacaklarını belirterek “Yolunuz açık olsun” dedi. TC Kütahya Milletvekili ve AKÜN Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Erbaş ise yapmış olduğu konuşmada insan hayatındaki en güzel zamanların üniversitede geçtiğini ve mezunların bu güzel anlarına üniversiteyle, akademik kadroyla ve çalışanlarla ortak olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

AKÜN mezunlarının diploma coşkusuna ortak olan protokol üyeleri, misafirler ve veliler gecenin en gösterişli anına tanıklık ettiler. Havai fişek eşliğinde keplerin atılmasıyla birlikte sahneye gelen mezuniyet pastası tüm mezunlar eşliğinde kesildi. Gecenin sonunda da protokol üyelerine, misafirlere ve velilere kokteyl verildi.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, bu yıl dördüncü mezunlarını vermenin gururunu yaşadı.