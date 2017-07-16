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16 Temmuz 2017 Pazar 07:47

Akdeniz'de Deprem!

Akdeniz'de Deprem!
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Akdeniz'de art arda iki deprem!
Akdeniz'de art arda iki deprem meydana geldi. Girit Adası merkezli depremlerin şiddetinin 5.2 ve 4.0 olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu. Verilere göre, deprem saat 23.30'da meydana geldi. Yerin 8,4 kilometre derinliğinde olduğu tespit edilen depremin büyüklüğünün 5,2 olduğu belirtildi.

İKİNCİ DEPREM
Akdeniz'de saat 23.33'de de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.


 
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