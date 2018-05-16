Akdağ’ın Köy Ziyaretleri…



AKDAĞ TÜRKİYE’DEN GELEN SUYUN MESARYA’NIN BAZI BÖLGELERİNE DE GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEDİ



“ESAS SIKINTI TÜRKİYE’YE GÖRE MALİYETLERİN DAHA YÜKSEK OLMASI…YEM BİTKİLERİ ÜLKEDE ÜRETİLMELİ”



“TARIMSAL ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ENGEL YOK”



“DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ UYGULAMASI KALKMALI”



Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Mesarya ziyaretinde, tarımsal üretimde girdilerin ucuzlatılmasının yollarının bulunması gerektiğini, Türkiye’den gelen suyun tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’nın bazı bölgelerine de ulaştırılacağını söyledi.



Teşviklerin yeniden düzenlenmesi gerektiğine de işaret eden Akdağ, teşvikin, dönüm başına göre değil de ürün hasadına göre verilmesinin en doğrusu olduğunu, Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.



Akdağ, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yollarına da baktıklarını söyledi.



Recep Akdağ, dün akşam geldiği KKTC’de, bu sabah gerçekleştirdiği resmi temaslarının ardından, Akıncılar, Paşaköy, Vadili, İnönü ve Dörtyol’u ziyaret etti. Köylünün sorunlarını dinledi ve bazı açıklamalarda bulundu.



AKINCILAR’IN TARIMSAL ÜRETİM İÇİN SU TALEBİ



Akıncılar köyündeki ziyaretinde köylünün, tapu, yol ve su sorunlarıyla ilgili talepleri üzerine Recep Akdağ, Türkiye’den gelen suyun 30 milyon tonunun içme kullanım suyu olarak kullanılmasını öngördüklerini, geriye kalan 45 milyon ton suyun Güzelyurt ve Mesarya’da tarımsal üretim için kullandırılmasını öngördüklerini ifade etti.



Recep Akdağ, Akıncılar köyüne tarımsal amaçla su getirilmesi için öncelikle su borusu döşeme maliyetinin, yaratacağı katma değerle kıyaslanması gerektiğini, bunun için çalışma yapılacağını ifade etti.



“TARIMSAL ÜRÜNLERİN İHRACATINDA ENGEL YOK”



Ziyaretlerinde, tarımsal ürünlerin ihracatı konusunda gelen bazı şikayetler üzerine Akdağ, bu konuda KKTC’ye açık çek verdiklerini, tarımsal ürünlerin ihracatı önünde herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti.



“MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİ…YEM BİTKİLERİ ÜLKEDE ÜRETİLMELİ “



Akdağ, bu konuda esas sıkıntının Türkiye’ye göre maliyetlerin daha yüksek olması olduğunu, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini, “yem bitkilerinin ülkede üretilmesi” gerektiğini ifade etti.



“DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ UYGULAMASI KALKMALI”



Bu konuda atılacak öncelikli adımlardan birinin teşviklerin yeniden düzenlenmesi olduğunu ifade eden Akdağ, teşvikin,dönüm başına göre değil de ürün hasadına göre verilmesinin en doğrusu olduğunu, Doğrudan Gelir Desteği uygulamasının kaldırılması gerektiğini kaydetti.



Akdağ ayrıca Kıbrıs’ın ada olması münasebetiyle Brusella hastalığından hızlı bir şekilde temizlenmesi gerektiğini söyledi.



“AB’DE OLMAYAN BİR HASTANE”Lefkoşa’da yeni bir hastane yapılması önerisini Hükümete ilettiklerini belirten Akdağ, yapmayı öngördükleri hastanenin Avrupa’daki hastanelerin üzerinde olduğunu kaydetti.“SAĞLIK SİSTEMİNİ İKİ YILDA DEĞİŞTİREBİLİRİZ”Sağlık hizmetleriyle ilgili eleştiriler üzerine Recep Akdağ, sağlık sisteminin iki yılda değiştirilebileceğini, Türkiye’de sağlıkta dönüşüm yapıldığını, mevcut sistemde aile doktorlarının bulunduğunu, ilaçlar için sadece cüzi bir katkı payı ödendiğini anlattı.“ELEKTİRK FİYATLARINI DÜŞÜRMENİN YOLLARINI ARIYORUZ”Recep Akdağ, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yollarına da baktıklarını söyledi.FİLİSTİN’DEKİ OLAYLARİsrail ordusunun Filistin halkına yönelik saldırılarını kınayan Recep Akdağ, yaralıların Türkiye’ye tedaviye getirilmesi için Türkiye’nin uçaklarının bölgeye inmesine izin vermediğini kaydetti.“GARANTÖRLÜĞÜN KALKMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ”Kıbrıs konusunda ise Recep Akdağ, Filistin’de yaşanan olaylardan da ders çıkarılması gerektiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözümü savunduğunu, ancak Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasının söz konusu olamayacağını, eşitlik temelinde bir çözüm temeli haricinde masaya oturmayacaklarını da ifade etti.Bazı kesimlerin garantörlüğün kalkması yönünde yaptığı açıklamalara da atıfta bulunan Akdağ, “bunların küçük bir kesim olduğunu ve boş laflar olduğunu” ifade etti.Akıncılar köyü etrafındaki Rum bölgelerinin Rum yönetimi tarafından silahlandırıldığını kaydeden Akdağ, ancak Türkiye’nin garantisi var olduğu sürece endişe edilmemesi gerektiğini kaydetti.“PAŞAKAÖY BÖLGESİNDE 16 KÖYDE ASBESTLİ BORU”Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, 16 köyde su isale hatlarında asbestli boru bulunduğunu belirtti ve destek talep etti.“TÜRKİYE’DEN GELEN SUDAN VADİLİ GÖLETİNE TARIMSAL AMAÇLI AKTARMA YAPILMALI”Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adalıer, tarımsal üretimde kullanılmak üzere Mesarya’ya getirilecek sudan VadiliGöletine de aktarılması gerektiğini, bunun yapılması durumunda geniş bir bölgenin bu sudan yararlanabileceğini söyledi.