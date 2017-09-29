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29 Eylül 2017 Cuma 07:03

Akdağ Kktc’ye Geliyor

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Akdağ Kktc'ye Geliyor
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Lefkoşa, 28 Eylül 17 (.): Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.

Türkiye ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili temaslarda bulunacak Akdağ, İki ülke arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde sürdürülen çalışmaları yürüten teknik heyetle bir araya gelecek ve 2. Ekonomik Program Gözden Geçirme toplantısı kapanış oturumuna katılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından da kabul edilecek Akdağ, ayrıca şehitlikler, Dipkarpaz, Tatlısu, Hz Ömer Türbesi ve Girne Antik Liman’ı ziyaret edecek.

Akdağ, Çanakkale gezilerine katılan öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelecek.

(GUR)

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