AKDAĞ KKTC'DEN AYRILDI

ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNACAK MALİYE BAKANI DENKTAŞ DA AKDAĞ İLE AYNI UÇAKTA



KKTC’deki temaslarını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ bu akşam saat 21.55'te adadan ayrıldı.



Akdağ’ı Ercan Havaalanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay uğurladı.

Resmi temaslarda bulunmak için dün akşam KKTC’ye gelen TC Başbakan Yardımcısı Akdağ bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Başbakan Tufan Erhürman, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ onuruna Lefkoşa Golden Tulip Otel'de akşam yemeği verdi.



MALİYE BAKANI DENKTAŞ DA AKDAĞ İLE AYNI UÇAKTA ANKARA’YA GİTTİ

Ankara’da temaslarda bulunacak Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Recep Akdağ ile aynı uçakta Ankara’ya gitti.

Denktaş’a Ankara’daki temaslarında Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu eşlik ediyor.

Maliye Bakanı Denktaş yurda yarın akşam dönecek