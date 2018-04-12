AKDAĞ, DENKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ... "KIBRISLI TÜRKLERİ HALKIMIZDAN AYIRMIYORUZ, POZİTİF AYRIMCILIK DA YAPIYORUZ"

“EŞİT HAKLARI OLAN İKİ TOPLUM ZİHNİYETİNİ RUM TARAFI KABUL ETMEDİKÇE ÇÖZÜM OLAMAYACAĞINI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR”

“KIBRIS’TA YAŞAYAN HALKI BİZ TÜRKİYE'DE YAŞAYAN HALKIMIZDAN HİÇBİR ZAMAN AYIRMADIK, AYIRAMAYIZ. HATTA ONLAR ZAMANINDA MAĞDUR EDİLDİKLERİ İÇİN BELKİ BİRAZ POZİTİF AYRIMCILIK DA YAPIYORUZ”

DENKTAŞ: “HER AÇIDAN KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURABİLECEĞİMİZ BİR YAPIYI OLUŞTURMAMIZI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALARI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ”

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'nin Kıbrıs'ta siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayarak, "Ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor" dedi.

Akdağ, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabulde konuşan Akdağ, yeni KKTC hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev alan Denktaş'ı tebrik ederek dün KKTC'de olduğunu belirterek, burada yaptığı görüşme ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

“YENİ ANLAŞMANIN ÇERÇEVE VE İÇERİĞİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 3 yıllık fasılalarla yenilenen ekonomik iş birliği anlaşmalarının 2018 ayağının bu yıl tamamlanacağını, şu anda da 2019-2021 için yapılacak iş birliği anlaşmasının çerçeve ve içeriğini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

“KENDİ HALKIMIZDAN AYIRMADIK, AYIRAMAYIZ… POZİTİF AYRIMCILIK DA YAPIYORUZ”

KKTC'nin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Başta Güney Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere bütün dünya şunu bilmelidir, burada yaşayan halkı biz Türkiye'de yaşayan halkımızdan hiçbir zaman ayırmadık, ayıramayız. Ayrı bir devlettir ancak onların hak ve hukuklarının korunması konusunda 81 milyona düşüncemiz, duygumuz neyse Kıbrıs'taki halkımız için de aynı şekildedir. Hatta onlar zamanında mağdur edildikleri için belki biraz pozitif ayrımcılık da yapıyoruz.

Ada'da siyasi çözümden elbette yanayız ama eşit hakları olan iki toplum zihniyetini Rum tarafı kabul etmedikçe bir çözümün olamayacağını da biliyoruz. Bütün dünya da bunu biliyor. Bu anlamda KKTC'nin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ivme de yakalamış durumdayız."

KKTC'de kişi başına düşen milli gelirde 25 bin doların yakalanmasının sağlanması için çalıştıklarını belirten Akdağ, o nedenle altyapı projelerine destek verdiklerini kaydetti. Akdağ, "Su var, sulama işlerimiz var, yollar var. Şimdi bir hastane projesi var. Türkiye'deki şehir hastaneleri gibi bir hastane yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak KKTC'li kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE YANIMIZDA OLACAK"

Maliye Bakanı Denktaş ise Akdağ'ı, hem geçen dönemden kalan hem yeni dönemde yapılacak işleri yeniden elden geçirmek, planlamak ve bir çalışma ortamı oluşturmak için ziyaret ettiğini söyledi.

Akdağ'ın her zamanki gibi samimi ve iyi niyetli bir şekilde sorunların çözümüne sarıldığını aktaran Denktaş, şunları kaydetti:

“KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURABİLECEĞİMİZ BİR YAPI”

"Önümüzdeki dönem Güney ile bir sonuca ulaşılmayacağı belli olan bir ortamda her açıdan kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimiz bir yapıyı oluşturmamızı sağlayacak çalışmaları önümüze koyacağız. Sağlıktan eğitime, mali konulardan ekonominin gelişmesine, Türkiye ile ilişkilerden Türkiye üzerinden dünyaya ulaşmaya yönelik uğraşlara kadar birçok konuda da yine Türkiye her zaman olduğu gibi yanımızda olacak. Bundan eminiz."