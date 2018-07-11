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Akçın, elektrik ve akaryakıta yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, akaryakıt ve elektriğe yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi.

Akçın, elektrik ve akaryakıta yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, akaryakıt ve elektriğe yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Akçın, elektrik ve akaryakıta yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, akaryakıt ve elektriğe yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi.

Akçın, “Akaryakıta ve elektriğe yapılan ve % 50’ye varan zamların; üretimi durma noktasına getireceği bilindiği halde, yine de başka tedbirlerle bu zamları önleyemeyen hükümet, üretimin ve üreticinin idam fermanını imzalamış oluyor” dedi.

Turgut Akçın, birlik yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede suyun azalması ile tuzlanmasına önlem alınmadığı gibi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yönelik de hiçbir önlem alınmadığı” görüşünü kaydetti; Türkiye’den kablo ile elektriğin bir an önce getirilmesini talep etti.
Akçın, “TC’den kablo ile gelecek elektrik, hem tarımdaki hem de diğer sektörlerdeki üretim maliyetlerini aşağıya çekecek ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Bunun dışında bir alternatif göremiyoruz” ifadelerine yer verdi.
 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 16:20
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