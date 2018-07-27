Akçay’da “3. Süt Ürünleri Panayırı” 10-11 Ağustos’ta…

Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER) koordinasyonunda ve süt üreticilerinin desteğiyle Süt Ürünleri Panayırının üçüncüsü bu yıl gerçekleştiriliyor.



AKDER’den verilen bilgiye göre, panayır 10-11 Ağustos tarihlerinde, saat 20.00’de Akçay köy meydanında yer alacak.



Bölge halkının ürettiği, başta hellim olmak üzere, sütten mamul ürünlerin sergilenip ikram edileceği panayırda, ziyaretçiler alışveriş de yapabilecek.



Panayırda, sütten üretim yapan firmaların temsilcileri ve hayvan üreticilerinin de yer alarak ürünlerinin sergilenmesi bekleniyor.



2 günlük panayır programında, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, konser ve yarışmalar yer alacak.



Panayırda, Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan’dan gelen konuk halk dansları ekipleri gösteri sunacak.



Yerli sanatçıların da mini konserleri yer alacak.



Hellim-nor-peynir yapımının öğretileceği ve yemek yarışmalarının da yer alacağı panayırda, temsili kına da icra edilecek.



