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Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı

Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:00
Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı

BU AKŞAM SON GECE
Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü dün akşam başladı
Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER)’in koordinasyonunda ve süt üreticilerinin desteği ile 2 gece olarak düzenlenen panayır bu akşam sona erecek.
Panayırda, süt ve sütten ürün mamüller tanıtıldı, müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Panayır, süt üreticilerinin yaygın olarak bulunduğu Güzelyurt beldesine bağlı Akçay köyünde, köy meydanında gerçekleştirildi.
Ülkenin tescilli ürünü olan Hellim başta olmak üzere, sütten mamül ürünlerin sergilenip ikram edildiği panayırda, kurulan stantlarda, satışlar da gerçekleştirildi.
Panayırın ilk günü, 2’inci Süt Ürünleri Panayırı’nda çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı ile başladı.
AKDER’den yapılan açıklamaya göre, Sanatçı Kuzey Tarık’ın sunum yaptığı panayırın açılışına, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Milletvekilleri HP’den Hasan Büyükoğlu, Jale Refik Rogers, CTP’den Armağan Candan, UBP’den Ali Pilli, bazı kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
3. Süt Ürünleri Panayırı’nın açılışında halka hitap eden AKDER Başkanı Nisbet Kızılyürek, öncelikle panayırın adını neden ‘Süt Ürünleri’ koyduklarını açıkladı. Kızılyürek, “Temelinde üretim kültürünü, ülke çiftçisi ve hayvancısını, süt imalatçısını, sektörün tümünü teşvik etmek, ülke ekonomisine katkı koymak var” ifadelerini kullandı.
Havanın ve döviz nedeniyle yaşanan gelişmelerin sıcaklığının derinden hissedildiğini dile getiren Kızılyürek, panayırın gerçekleşmesinde destek veren tüm kültür gönüllülerine teşekkür etti.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Kemal Öztürk, sadece nicelik değil nitelik olarak da güzel bir panayır düzenlendiğini dile getirdi.
Öztürk, sanayi odasının belgelendirme biriminin, ülkeye has ürünleri tescil ettirdiğini belirtti ve “Hellimi tesicil ettirdik. Zivaniyayı ve Kıbrıs Harnup pekmezini de. Şimdi sırada başka şeyler de vardır” dedi.
Ülkenin, 125 Milyon dolarlık ihracatının 3 milyon dolarının yalnızca süt ürünleri olduğuna dikkati çeken Kemal Öztürk, “Bu süt ürünlerinin ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu gösterir. Ayrıca, ETİ’den, 900 dönüm toprağımız vardı. Bunun 700 dönümü arpa ekimi için ayrıldı. Bu arpa nedir. Hayvanların yemesi içindir. Hayvan bunu yediği zaman , süt olur. Sütten hellim olur. Hellim ihraç edilir ve ülkeye döviz gelir. Öyle bir katma değeri vardır” dedi.
Konuşmasında, Dövizdeki patlamayla hayatın giderek pahalılaşacağına da dikkati çeken Öztürk, panayıra katılan milletvekillerine Kıbrıs Türk Sanayi Odası adına çağrıda bulunarak, “43 Milyon Dolar süt ürünü ihracatı, 44 milyon Dolar, hayvan yemi ithalatı var. Bunların ülkemizde üretilmesi için yeni politikalar üretilmesi gerekir. Yakında süt zammı düşünülüyor. Dikkatli olalım. Zam yerine, girdileri ucuzlatalım” dedi.
Konuk Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros da, 2 köyün karşılıklı olarak etkinliklere destek vermekte olduğunu dile getirdi ve “Buralardaki insanların yarısından fazlası bizim köyden buraya geldi. Birlikte büyüdüğümüz, okuduğumuz, aynı arazilerde koştuğumuz insanlarımız var” dedi.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, AKDER (Akçay Kültür ve Sanat Derneği)’nin bölge için önemine vurgu yaparken, bir misyonunun da, kültür ve sanata katkısı olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından, süt ürünlerinden yapılan yemek ve tatlıların yarıştırıldığı etkinliğe geçildi. Kıbrıs’ın Lezzet Uzmanı Taner Şah, Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi bölümü öğretim görevlisi Selcan Biryılmaz Oyal, Araştırma Görevlisi Şef Tanya Kilitkayalı ve Pastacılık Şefi Pınar Barut’tan oluşan juri, 9 katılımcının Süt ve sütten mamül ürünleri kullanarak yaptığı tatlı ve yemekleri değerlendirdi. Yarışmaya katılanlara, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ‘Her yönüyle hellim’ kitabı takdim edildi.
Sunum ve yaratıcılıkların değerlendirildiği yarışma sonucu, 1’inciliği, kızarmış dondurma ile Halide Kızılyürek, 2’inciliği Ceviz Macunlu ve sütlü börekli dondurma ile Hıvsiye Gökpınar ve 3’üncülüğü de Tiriliçe ile Seval Zaimoğlu aldı. Dereceye girenlere ödülleri bu akşam verilecek.
2 günlük panayır programında, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, konserler de yer buldu.
Panayırda, Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan’dan gelen konuk halk dansları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.
Panayırda "Hellim yapımı" gerçekleştirilirken, sıcak nor, hellim, ayran ve dondurma ve kahve ikramında bulunuldu. Çocuklar için yüz boyama etkinliği de düzenlenen panayırda, alana kurulan küçük ağıla konulan koyun ve keçiler, küçük konuklarla buluşturuldu.
Panayırda, modern dans, iki toplumlu halk dansları ekibi gösterileri ile AKDER Müzik Kulübü’nün mini konseri yer buldu.
Birinci gecenin finalini Grup Otantik ve Mustafa Kutbittin konseri yer alırken, ikinci ve son gece olan bu gece ise, Sinan Güzen ve Grup SOS konseri yer alacak.
 

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Son Güncelleme: 11.08.2018 17:05
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