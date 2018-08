Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın 3’üncüsü Cuma Günü Başlayacak!

Akçay Kültür Sanat Derneği (AKDER) koordinasyonunda ve süt üreticilerinin desteği ile Akçay Süt Ürünleri Panayırı’nın üçüncüsü, 10 Ağustos Cuma gecesi saat 20.00’de başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iki gece sürecek panayırın ilk günü, İkinci Süt Ürünleri Panayırı’nda çekilen fotoğrafların yer alacağı serginin açılışı ile başlayacak.

Panayır, süt üreticilerinin yaygın olarak bulunduğu Güzelyurt beldesine bağlı Akçay köyünde, köy meydanında yer alacak.

Ülkenin tescilli ürünü olan hellim başta olmak üzere, sütten mamül ürünlerin sergilenip ikram edileceği panayırda, dileyen ziyaretçiler alışveriş de yapabilecek.

Panayırda, sütten üretim yapan firmaların temsilcileri ve hayvan üreticilerinin de yer alarak ürünlerini sergilemeleri bekleniyor.

Panayır programında, yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, konser ve yarışmalar bulunuyor.

Panayırın ilk gününde yemek yarışması da var. Yarışmaya en geç yarına kadar, AKDER Facebook hesabından ya da 05338883033-05428619659 nolu telefonlara katılım başvurusu yapan vatandaşlar katılabilecek. Bir ve birden çok süt ve sütten mamül ürünler kullanarak tatlı ya da tuzlu yapabilecek yarışmacılar, yaptıkları her yemekten 2 tabak şeklinde hazırlayacak.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini panayırın ikinci gecesi olan 11 Ağustos akşamı alacak.

Panayırda, Makedonya, Türkiye ve Hırvatistan’dan gelen konuk halk dansları ekipleri gösteri sunacaklar. Panayırın her iki gecesinde de "Hellim yapımı" gerçekleşecek ve sıcak nor, ayran ikramları yapılacak.

GRUP SOS KONSER VERECEK

Kahve ikramının da yer alacağı panayırda, yüz boyama ve benzer etkinlikler gerçekleştirilecek. Grup Otantik Mustafa Kutbittin, Akder Müzik Kulubü, Sinan Güzen ve Grup SOS konser verecek.

KIZILYÜREK

Dernek Başkanı Nisbet Kızılyürek panayırın, ülke çiftçisi ve hayvancısı ile süt mamülleri imalatçılarının yer aldığı sektörün, teşvik edilmesi ve ülke ekonomisine katkılarının artırılması açısından, teşvik edici olduğunu kaydetti.

2015 yılında ülkede üretilen inek, koyun ve keçi sütünün litresi yaklaşık 145 bin iken, 2017 yılında bu rakamın 158 bine ulaştığını belirten Kızılyürek, “Bundan sonraki yıllarda, hem süt üretimin artırılması, hem de hellim, kaşar, peynir, yoğurt, dondurma, pastörize süt gibi ürünlerin çeşitlenerek sofralarda yer alması için, yerli ürünleri seçin diyoruz ve hepinizi panayırımıza bekliyoruz. Gelin Akçay’da buluşalım. Hellim köyden yenir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın verilerine göre, ülkede toplam ihracatın yüzde 42’sini süt ürünlerinin oluşturduğu da belirtildi.