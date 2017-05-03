Akçal’ın İstinafı Dinlendi

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Şubat 2016 tarihinde ortaya çıkan ve Ada Hospital’de yaşanan “yasa dışı kürtaj” olayında 5 aylık bebeğini aldırttığı DNA raporları ile tespit edilen Melis Akçal hakkında verilen 9 aylık mahkûmiyet kararına itiraz edilmesi üzerine dava dün Yargıtay Ceza mahkemesi heyeti huzurunda dinlendi.Başkan Ahmet Kalkan ve Üyeler Gülden Çiftçioğlu, Bertan Özerdağ’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurunda gerçekleşen dünkü istinaf duruşmasında sanık avukatı Mustafa Asena ve Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu. Mahkemede öncelikle sanık avukatı Asena istinaf sebeplerini mahkemeye aktardı. Savcı Akyener ise avukat Mustafa Asena’nın ardından söz alarak yapılan itirazların yersiz olduğunu ve sanık aleyhine verilen kararda ve ceza takdirinde bir hata olmadığını savundu.Tarafların mahkemeye yaptıkları beyanların ardından Yargıtay Ceza Mahkemesi heyet Başkanı Ahmet Kalkan davanın kararını açıklamak üzere davayı ileriki bir tarihe erteledi.Mahkeme sonrası Sanık Melis Akçal’a moral vermek için mahkemeye gelen yakınları onu alkışlarla uğurladı.