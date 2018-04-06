AKÇA: ‘’KIBRIS TÜRK HALKI KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KAYNAKLANAN HAKLARINI KULLANDI’’



Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Genel Başkanı Latif Akça, Kıbrıs Türk halkının “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu almasıyla ilgili haberlerde yanlış yorumlar yapıldığını kaydetti.



Akça yazılı açıklamasında, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türklerinin Zürih ve Londra Antlaşmalarından kaynaklanan hakları olduğunu belirtti.



Akça, Kıbrıs Türk halkı tarafından alınan pasaportların GKRY vatandaşı olmak anlamına gelmediğini, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde elde ettiği ortak hakları kullanarak mevzuat gereği, AB’nin Kıbrıs Türk halkına bu hakkı tanıdığını vurguladı.



Kıbrıs Türklerinin 35 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alandaki ambargo ve uluslararası izolasyona rağmen yaşatmakta olduğunu belirten Akça, hak ve hukuk çerçevesinde alınan bu pasaportlarla, halkın belirli bir ölçüde ablukadan çıkıp nefes almaya başladığını, en önemlisi de seyahat özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.



Konuyu araştırmadan yapılan bu tür haberlerin spekülasyona neden olduğunu, konuyla ilgili haberlerin basın ve ahlaki etiğe aykırı olduğunu ifade eden Akça, Türk halkı başta olmak üzere kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin sadece art niyetli girişim ve hedeflere hizmet edeceğini vurguladı