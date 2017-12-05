'Akbıçak ‘Evin Başımıza Yıkılmasından Korkuyorum’
Baf Kapısı bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş olan bir evde ikamet eden Durmuş Akbıçak ailesi devletten bu konuda yardım bekliyor.
Durmuş Akbıçak açıklamasına devamla, gazeteciler sağolsun bu konuyu birkaç kez dile getirdiler. Ancak hükümet yetkililerinden bu konuda şimdiye dek hiçbir yardım göremedik. Ev yıkıldım, yıkılıyorum diye bağırıyor. Lütfen bu konuda yetkililer bize yardım etsin. Evin ailemin başına yıkılmasından korkuyorum ifadesinde bulundu.