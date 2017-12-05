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05 Aralık 2017 Salı 12:09

'Akbıçak ‘Evin Başımıza Yıkılmasından Korkuyorum’

Baf Kapısı bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş olan bir evde ikamet eden Durmuş Akbıçak ailesi devletten bu konuda yardım bekliyor.

'Akbıçak ‘Evin Başımıza Yıkılmasından Korkuyorum'
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Durmuş Akbıçak yaptığı açıklamada, yıkılmaya yüz tutmuş bir evde oturuyoruz. Evi dışarıdan dayadığımız direkler ile ayakta tutuyoruz. Tavan delik. Yağmur dışarıda yağıyor. Durduğu zaman evde yağmur durmuyor. Bir süredir yağmur yağmıyor. Ancak meteoroloji yağmurların ve soğukların yeniden başlayacağını söylüyor. Bu evin bu yağmurlara dayanamayacağından ve yıkılacağından korkuyorum dedi.




Durmuş Akbıçak açıklamasına devamla, gazeteciler sağolsun bu konuyu birkaç kez dile getirdiler. Ancak hükümet yetkililerinden bu konuda şimdiye dek hiçbir yardım göremedik. Ev yıkıldım, yıkılıyorum diye bağırıyor. Lütfen bu konuda yetkililer bize yardım etsin. Evin ailemin başına yıkılmasından korkuyorum ifadesinde bulundu. 
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