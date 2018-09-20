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Akaryakıta Zam

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 5.81, 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 6.01, EURO DİZEL 5.76 VE GAZ YAĞI DA 5.59 TL OLUYOR

Akaryakıta Zam

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 5.81, 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 6.01, EURO DİZEL 5.76 VE GAZ YAĞI DA 5.59 TL OLUYOR

20 Eylül 2018 Perşembe 05:53
Akaryakıta Zam

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 5.81, 98 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 6.01, EURO DİZEL 5.76 VE GAZ YAĞI DA 5.59 TL OLUYOR

Lefkoşa, 19 Eylül 18 (.): Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren uygulamaya girecek yeni fiyatlarla, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.81 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 6.01 TL, Euro Dizelin litresi 5,76 TL ve gaz yağının litresi de 5,59 TL oldu.

28 Ağustos\'tan beri 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.97 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.16 TL, Euro Dizelin litresi 4.76 TL ve gaz yağının litresi de 4.65 TL\'den satılıyordu.

Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını artıran "2018 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi", Resmi Gazete\'nin 19 Eylül tarihli sayısında yayımlandı.

(GÜL)

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