Akaryakıta Zam..

MALİYE BAKANI DENKTAŞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

“HAYAT PAHALILIĞI MİLLETVEKİLİ MAAŞLARINA YANSITILMAYACAK...YÜZDE 12.11’LİK ARTIŞ DÜŞÜK BAREMLERE YANSITILACAK”

“BENZİN VE GAZYAĞINA 10’AR KURUŞ, EURODİZELE DE 5 KURUŞ ZAM”

“HÜKÜMETTE KRİZ YOK. İSTİKRARI KORUMAYA KARARLIYIZ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yüzde 12.11’lik hayat pahalılığı artışının milletvekillerinin maaşlarına yansıtılmayacağını, düşük baremlerdeki 1453 kişinin maaşına yansıtılacağını belirtti.

Denktaş, bu rakamın düşük baremlere 45-60 TL arasında yansıması olacağını söyleyerek, uygulamanın yılsonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Uygulamanın yapılmasına olanak sağlamak adına kanun hükmünde kararname çıkarılacağını dile getiren Denktaş, barem yapısının değişmesine yönelik bir çalışmanın da gündemde olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş bugün bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Denktaş, toplantıda akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere düzenleme yapıldığını, benzin ve gazyağına 10’ar kuruş, eurodizele de 5 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Buna göre, kurşunsuz benzinin litresi 98 oktan 4.60 TL, 95 oktan 4.42 TL, gazyağı 4.11 TL, eurodizel ise 4.18 TL’den satılacak.

Denktaş, hükümet kriz olmadığını, istikrarı korumaya kararlı olduklarını kaydetti.

“DÖVİZDE VE BORSADAKİ ARTIŞ VATANDAŞA YANSIYACAK BUNUN ÖNÜNE GEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Denktaş, 2018 yılının zor bir yıl olacağına yönelik uyarılarını yineleyerek, bütçenin geçmesinin gecikmesi, yerel seçimler, Türkiye’deki seçimler, dövizde yaşanan dalgalanmanın etkisiyle sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Dövizde yaşanan dalgalanmadan doğan sorunların muhalefet tarafından hükümeti yıpratma amaçlı kullanıldığını söyleyen Denktaş, akaryakıt fiyatlarının belirlenme aşamalarını anlattı.

Son dönemde akaryakıt fiyatında düşüş ihtimali bulunmadığını, dövizin yükseldiğini söyleyen Denktaş, KKTC’nin civardaki 42 ülke arasında asgari ücret açısından 17’nci, akaryakıt fiyatı açısından ise üçüncü durumda olduğunu kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarına baskılama yapıldığını söyleyen Denktaş, normal seyrine bırakılsaydı oluşan kaybı gidermek için akaryakıta 80 kuruş zam yapmak durumunda kalınacağını belirtti.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Normal akışında bırakılsa 9’undan bugüne 8 kuruş benzine, 8 kuruş gazyağına, 9 kuruş euro dizele zam yapmamız gerekirdi, dizeldeki artışı benzine yedirmek suretiyle bu akşamdan itibaren 10’ar kuruş benzine 5 kuruş da eurodizele fiyat düzenlemesi yapılacak. Fiyat İstikrar Fonu’nu sıfırlasak da 21 gün sonra dövizde ve borsada artış olduğu müddetçe bu artış vatandaşa yansıyacak, bunun önüne geçmemiz mümkün değil”

Yüzde 40’a yakın gelirlerde kayıpla dövizdeki farkı en ucuz fiyatla vatandaşa yansıtmaya çalıştıklarını söyleyen Denktaş, “Bunun üzerinden politika yapmak duyarsızlıktır, sorumsuzluktur” diye konuştu.

“MİLLETVEKİLLERİ MAAŞINDA ARTIŞ OLMAYACAK”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayat pahalılığı ile ilgili oransal bir uygulama yapıldığını belirtti.

“Az maaş alanın az artış, fazla artış alanın da fazla artış aldığı” konusunun sıklıkla basın ve muhalefet tarafından gündeme taşındığını, hükümetin kendi içinde de bu konuyu tartıştığını dile getiren Denktaş, “En alt baremle en üst barem arasındaki yelpaze ülkemizdeki kadar hiçbir ülkede dar değildir. En dar olduğu ülkelerdeniz” dedi.

Denktaş, yapılacak uygulama ile ilgili bilgi vererek, milletvekilleri artı bir bakan yani 51 kişinin maaşlarını yarın değil cuma günü alacağını, yüzde 12.11 hayat pahalılığının milletvekili maaşlarına yansıtılmayacağını, bu rakamın en alt baremlerde olan, 7 yıllık çalışanlara kadar toplam 1453 kişinin maaşlarına yansıtılacağını açıkladı.

Bu uygulamanın 45-60 TL arasındaki bir yansıması olacağını dile getiren Denktaş, bu rakamın bu ayki maaşlara yansıtılmayacağını, gelecek hafta verileceğini belirtti.

Uygulamanın kanun hükmünde kararname gerektirebileceğini, buna yönelik de çalışma yapılacağını söyleyen Denktaş, konuyu muhalefet milletvekilleri ile görüşmediklerini ancak bir itiraz geleceğini düşünmediğini çünkü milletvekillerinin aldığı artış oranının muhalefet tarafından çok fazla eleştirildiğini kaydetti.

“BAREM YAPISINA DÜZENLEME GETİRİLMELİ”

Barem yapısının daha düzenli bir hale getirilmesine yönelik çalışma gerektiğini dile getiren Denktaş, barem düzenlemesine yönelik çalışma bitirildiğinde sorunun aşılabileceğini belirtti.

“MİLLETVEKİLLERİNE ARTIŞ VERİLMEMESİ KARARININ DOĞRULUĞUNA İNANMIYORUM”

Milletvekili maaşlarına artış verilmemesine yönelik kararın doğruluğuna inanmadığını söyleyen Denktaş, bu uygulamanın yeni bir uygulama olarak deneneceğini, basın, muhalefet ve hükümetin böyle bir talebi olduğunu belirterek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Bu yılın zor geçeceğini ancak umutsuz vaka olarak görmediklerini dile getiren Denktaş, vergi gelirlerinde artış olduğunu, Fiyat İstikrar Fonu’nda yıla 73 milyon açıkla başladıklarını, dövizde dalgalanma ve çok yüksek gelen hayat pahalılığı etkisiyle yıl sonuna kadar 237 milyon TL açık öngördüklerini söyledi.

“İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR... BU İSTİKRARI DEVAM ETTİRME KARARLILIĞINDAYIZ”

Denktaş, kurulu sistemde alınması gereken tedbirler olduğunu, bunların travmaya neden olmaması adına zamana yayıldığını, bu bağlamda hükümete yönelik saldırı ve yıpratma girişimlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Hükümetin biteceğine yönelik tartışmaların sona erdirilmesini isteyen Denktaş, “İstikrara ihtiyacımız var. Hükümeti oluşturan parti başkanları bu istikrarı devam ettirme kararlılığındadır. Hükümet değiştirerek işleri düzelteceğimizi zannediyorsak hiçbir yere varamayız” dedi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE UYUMSUZLUK YOK”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Denktaş, Türkiye ile ilişkilerde bir uyumsuzluğun söz konusu olmadığını, TL’deki dalgalanmadan kaynaklanan olumsuzlukları anlatmak gerektiğini belirtti.

Denktaş, Kıbrıs sorununa yönelik soruya da “Dünya Rum kesimine böyle davrandığı sürece Rum tarafının çözüme ihtiyacı ortaya çıkmaz ve olumsuz tavrına devam eder. Bizim ve Türkiye’nin yapması gereken dünyaya bunu anlatmaktır” dedi.

CAS ÇALIŞANLARI YARIN MAAŞLARINI ALACAK

CAS çalışanlarının maaşları konusundaki soruyu yanıtlayan Denktaş, yarın maaşların ödenmiş olacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE DÜZENLEME…

Bir soru üzerine asgari ücrette bir düzenleme yapılacağını söyleyen Denktaş, sektörel bazda asgari ücret belirlemesine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Sübvanselerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getiren Denktaş, toplumsal geleceği düşünmek ve plan program yapmak gerektiğini söyledi.

