Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Yapıldı

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldığını duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, Akdeniz borsası ve dolardaki düşüşe paralel olarak KKTC’de on beş iş gününde bir uygulanan fiyat düzenlemesi çerçevesinde, benzin grubunda 7, mazot grubu ürünlerde de 5 kuruşluk bir indirim yapıldığı kaydedildi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, 95 oktan benzin 3.49’dan 3.42’ye, 98 oktan benzin 3.68’den 3.61’e, motorin 3.12’den 3.07’ye, gaz yağı 3.12’den 3.07’ye, Euro dizel ise 3.53’den 3.48’e gerileyecek.