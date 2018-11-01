Akaryakıt fiyatlarında indirim…

KURŞUNSUZ BENZİNİN LİTRESİ 95 OKTAN 5.61, 98 OKTAN 5.71, EURO DIESEL 5.55, GAZYAĞI 5.46 TL



ERHÜRMAN: “ŞİMDİ ÖNEMLİ OLAN BU İNDİRİMİN VE DÖVİZ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN PİYASAYA VE DOLAYISIYLA TÜKETİCİLERE YANSIMASINI SAĞLAMAK”

Başbakan Tufan Erhürman, akaryakıt fiyatlarını belirleyen unsurlarda meydana gelen düşüş çerçevesinde, önümüzdeki dönemde oluşabilecek yukarıya doğru seyir karşısında fiyat istikrarını koruma amaçlı önlemler de alınarak, benzin, Euro dizel ve gaz yağı fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı.



Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, “Şimdi önemli olan bu indirimin ve döviz fiyatlarındaki düşüşün piyasaya ve dolayısıyla tüketicilere yansımasını sağlamak” ifadelerini kullandı.



Erhürman “Bunun için, bir yandan Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan indirim kampanyası gibi gönüllü girişimlere destek verilecek, diğer yandan da piyasada denetimler artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.



Bugünden itibaren yürürlüğe giren akaryakıt fiyatlar şöyle:



Malın Cinsi Parakente Azami Satış Fiyatı

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.61 TL/lt.

Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 5.71 TL/lt.

Euro Diesel 5.55 TL/ lt.

Gazyağı 5.46 TL/lt.

