Akaryakıt Fiyatları Düşürüldü

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarındaki düzenlemeyle yeniden indirime gidildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz Borsası baz alınarak KKTC’de 15 işgününde bir yapılan fiyat düzenlemesi çerçevesinde, benzin grubunda 24, Euro Dizel’de 22, motorin ve gazyağında ise 21 kuruşluk indirim yapıldığı belirtildi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni düzenleme şöyle: “95 oktan benzin 3.42’den 3.18’e, 98 oktan benzin 3.61’den 3.37’ye, Euro dizel 3.48’den 3.26’ya, motorin ve gazyağı da 3.07’den, 2.86’ya gerileyecek.”