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Akaryakıt desteği’nin yüzde 40’ı ödendi

Akaryakıt desteği’nin yüzde 40’ı ödendi

17 Ağustos 2018 Cuma 14:48
Akaryakıt desteği’nin yüzde 40’ı ödendi

TARIM BAKANLIĞI, 8 BİN 371 ÜRETİCİYE 5.386.754 TL’LİK AKARYAKIT ÖDEMESİ YAPTI

Tarım Bakanlığı, 8 bin 371 üreticiye 5.386.754,00 TL’lik akaryakıt ödemesi yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2016-2017 bitkisel üretim sezonu ve 2017 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, toplam hakedişin yüzde 40’lık kısmına karşılık gelen 5.386.754,00 TL’lik akaryakıt ödemesi 8.371 üreticiye yatırıldı.

Üreticiler kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecek.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 18:40
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