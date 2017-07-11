AKAR: “BASIN GÜNÜ’NÜ YEREL TV KANALLARININ İZLENEMEDİĞİ BİR GÜNDE KUTLUYORUZ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti (KTGC) Başkanı Reşat Akar, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Akar, siyasetin, medya sektörüne yönelik müdahalelerinden yakındı ve basın gününü bu yıl yerel TV kanallarının izlenemediği bir günde kutlamakta olduklarını kaydetti.

Hükümetin bir yandan AB ile uyum çalışmaları yürüttüğünü, diğer yandan yerel kanalların uydu yayıncılığını kalite yönünden daha da gerilere götürdüğünü belirten Akar, şunları ifade etti:

“Her konuda olduğu gibi partizanca hareket edilerek, siyasi hesaplarla karar alan ve bu kararların alınması öncesinde 56 yıllık bir mazisi bulunan örgütümüzle herhangi bir temasa geçme ihtiyacı duymayan ve yazılı uyarılarımızı dikkate almayan hükümet yetkilileri sayesinde bugün yerel televizyonlarımız çok daha düşük kalitede yayın yapma noktasına getirilmiş, ayrıca frekans değişikliği yüzünden izlenemez duruma gelmiştir.

Yeni frekans ayarlamalarının aylarca devam edeceği, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanların teknisyen çağırmak zorunda kalacağı, bunu ödeyecek parası olmadığını düşünmeden hareket eden hükümet ortaklarının, yıllar önce milyonlarca dolar harcanarak altyapısı tamamlanan dijital yayıncılığı neden harekete geçirmediğini sormak istiyoruz. Güney Kıbrıs’ta dijital yayıncılık, KKTC’deki altyapının tamamlanmasından yıllar sonra başlatılmıştır. Hal böyle iken KKTC’nin var olan teknolojik yatırımları kullanmayarak ‘uydu parasını öder, sizi de istediğim gibi idare ederim’ mantığıyla hareket etmesi üzüntü vericidir.

Basın Günü’nü ‘kendimizin çalıp, kendimizin oynadığı’ bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Program yapıyoruz ama halk bunu izleyemiyor. Ciddi anlamda yatırımlar yapıyoruz ama AB standardlarının çok gerisine itiliyoruz. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, yayıncılık alanında da çok kötü bir sınav veriyoruz.”

“KONU YARGIYA TAŞINACAK”

Hükümetin televizyonlardan sonra yazılı basınla ilgili olarak aldığı kararın da hukuk, eşit hak ve menfaatlere aykırı olduğunu kaydeden Akar, “kendine göre bir takım kriterler getirerek, parti organlarına devletten bir şekilde kaynak aktarılmasını amaçlayan Bakanlar Kurulu kararının yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini, bunun yapılmaması halinde konunun yargıya taşınacağını” belirtti.

Hükümet ortağı ve diğer siyasal partilere de çağrı yapan Akar, “İş olsun diye kutlama mesajları yayınlamak yerine, siyasetin elini medya üzerinden çekiniz. Bağımsız ve özgür medya hepiniz için gereklidir” dedi.