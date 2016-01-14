Akansoyi:’’ Beyaz Kimlik Sahipleri Seçme Ve Seçilme Hakkı Hariç, Tüm Haklardan Yaralanacak”

AKANSOY: “1 OCAK 2017’YE KADAR GERKELİ DÜZENLEMELER TAMAMLANARAK BEYAZ KİMLİK SAHİPLERİNİN SEÇME-SEÇİLME HARİÇ TÜM HAKLARDAN YARARLANMASI SAĞLANACAK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, milletvekillerinin güncel konuşmalarla ülke sorunlarını kürsüye taşıdığı bugünkü toplantısı tamamlandı.

Toplantıda söz alan DP UG Milletvekili Menteş Gündüz, “İçişleriyle ilgili icraatlar” konulu konuşmasında, beyaz kimlik almak isteyen kişilerin sağlık raporu almakta zorladığını, raporu alana kadar da çalışma izinlerinin sona erdiğini belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan bu konuda çalışma yapmasını istedi.

Beyaz kimlik şartları ve alanların sahip olacakları haklar konusunda belirsizlikler olduğunu da ifade eden Gündüz, bu konuda da çalışma istedi.

AKANSOY

İçişleri ve Çalışma Bakanı Akansoy, eleştirilere yanıt vererek, beyaz kimlik alacakların haklarının yasada net olmadığını, tanımlarda eksiklikler olduğuna katıldığını ifade ederek bunların tadil edilebileceğini anlattı.

Akansoy, “1 Ocak 2017’ye kadar gerekli tüm yasal çalışmalar ve düzenlemeler tamamlanacak ve o tarihe kadar beyaz kimlik sahipleri seçme ve seçilme hakkı hariç, tüm haklardan yaralanacak” dedi.

Başvuru rakamı olarak 2 bin TL’nin yüksek olduğunu da ifade eden Akansoy, bu konuyu gelecek Bakanlar Kurulu toplantısında ele alarak yeniden düzenleyeceklerini kaydetti.

GÜNDÜZ

Yeniden söz alan DP UG Milletvekili Menteş Gündüz, yasadaki aksaklıkların görülerek düzeltilmesiyle daha iyiye ulaşılacağını belirtti. Gündüz, sağlıklı bir ortamda yaşayıp ülkeye katma değer katan, 25 yıldır ülkede olan, TC’de askerlik yapan bazı kişilerin cezaya düştüğünü ve yurt dışına çıkamadığını anlattı; yasadaki geçici 2. ve 3. Maddede bu konuda düzenleme yapılıp yapılamayacağını sordu.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Akansoy da yerinden “Gerekli değerlendirmeyi yapıp bilgi vereceğini” söyledi.

ATAOĞLU

DP UG Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu “hükümet icraatları” konulu güncel konuşmasında, gecesi gündüzü olmadan çalışan taksicilerin sorunlarını dinlediklerinde hak verdiklerini kaydetti.

KIBHAS’a verilen iznin dışına çıkıldığını belirten Ataoğlu, taksicilerin iki ayda bir ehliyetlerini yenilemesi uygulamasının zorluklarına değindi.

Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın dünkü anma törenindeki sunucuya apar topar bu görevin verilmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirterek eleştiriler yaptı.

Esnaf kredilerinin miktarı ve şartları hakkında bilgi talep eden Fikri Ataoğlu, geçmişteki uygulamanın amaca hizmet etmediğini savundu.

Fikri Ataoğlu, kırsal kesim arazileri konusunda vatandaşlardan gelen talepler olduğunu anlattı.

Yol kenarlarındaki reklam tabelalarının kaza riskini artırdığını ifade eden Ataoğlu, Ulaştırma Bakanı’nın bu konudaki sözünü tutmasını, geri adım atmamasını istedi.

Ataoğlu, akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılırken çiftçilere kolaylık düşünülmesi gerektiğini ifade ederek renkli mazot uygulamasına gidilmesini doğru bulmadığını çünkü bunun kaçakçılığa yol açacağını savundu.

Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştuğunu, vatandaşın zam gelecek diye stok yaptığını belirten Fikri Ataoğlu, vatandaşın endişelerinin giderilmesini istedi.

TATAR

Meclis’in bugünkü toplantısında son güncel konuşmayı “son siyasi gelişmeler” konusunda yapan UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, yoğun günlerden geçildiğini belirtti; hükümetin özellikle CTP kanadında alınacak kararlarla ülkedeki sorunların çözümlenmesini diledi.

Vatandaşın hizmet beklediğini kaydeden Tatar, “Gerçekten vatandaşın sabrı artık zorlanmaktadır” dedi.

TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in hükümetle ilgili sözlerine işaret eden Ersin Tatar, bu tür söylemlerin ilk kez yaşandığını, çünkü karmaşık bir ortam yaratıldığını belirtti.

Tatar, 13. maaşın ödenmemesinin vatandaşta sıkıntı yarattığına işaret etti.

Halkın Türkiye’nin katkılarının önemini bildiğini; CTP’nin de bu bilinçle su konusunda karar alması gerektiğini kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’nin su konusunda işletme devrinden söz ettiğini, bunun da doğal olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, Rum Maliye Bakanı’nın Financial Times’a demecinden alıntılar yaparak herhangi bir anlaşma durumunda mali disiplinin son derece önemli olacağının söylendiğini vurguladı. Anlaşmadan sonra da alışılmadık şekilde mali disiplinin süreceğini kaydeden Tatar, Türkiye’nin de mali yardım yapamayacağını belirtti.

Tatar, “Bizim artık bu ekonomiyi düzeltmemiz, doğru bir trende koymamız ve ‘Türkiye onu istedi ben bunu kabul etmedim’ gibi çelişkiler noktasında olmamamız gerekir. TC ile buradaki ilişki dondurulursa bizi daha zor günler bekler. (Çözümle) Belki dünyayla daha fazla kucaklaşacağız ama bol para diye bir şey yok. Günün sonunda ekonominin büyümesinden Kıbrıslı Türklere ne kadar pay düşeceğini teminatı yoktur” dedi.

Federal Kıbrıs için alt yapının çok iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayan Ersin Tatar, Türkiye ile çatışma lüksleri olmadığını; bu günlerin iyi değerlendirilmesi; su projesinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Tatar, Ercan’daki Taşyapı firmasının ödemesi gereken 19 milyon TL KDV’nin mahkeme kararıyla tahsil edildiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu belirti.

Tatar, bu paranın devletin hakkı olduğunu ilk günden beri savunduğunu hatırlattı.

Tatar, Ercan’daki projenin bir an önce yaşama geçmesi gerektiğini de belirtti.

SORULAR

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında son olarak “sorular” bölümünde milletvekillerinin hükümete yönelik yazılı soruları ve yanıtlar okundu.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, DP UG Girne Milletvekili Özdemir Berova ve TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler’in Lefkoşa Girne anayolundaki reklam tabelaları; CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da 1 Ocak 2014’ten bugüne verilen Z taksi izinleri ve 1 Ocak 2013’ten bugüne bazı dernek ve spor kulüplerine verilen katkılarla ilgili sorular yöneltti.

Sözlü sorular ise ilgili bakanlar toplantıda bulunmadığı için ertelendi.

Sözlü soru sormak için kürsüye gelen UBP Girne Milletvekili Ali Pilli, ağaçlarla ilgili iki soru yöneltti.

DP UG Milletvekili Fikri Ataoğlu da Meclis’i üzüntü içinde izlediğini; ana muhalefetin konuşacağı bir günde hükümetin hiçbir temsilcisinin toplantıda bulunmadığını belirterek, eleştirdi. Ataoğlu, “Hükümet niçin toplantıya katılıp bize yanıt vermiyor?” diye sordu.

Meclis bugünkü toplantısını saat 13.37’de tamamladı. Meclis gelecek birleşimini 18 Ocak Pazartesi günü yapacak.