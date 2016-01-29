Akansoy: ''Yapısal Değişikliklere Gitmek İstiyoruz''

“YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE GİTMEK İSTİYORUZ”

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, kamu yararını hedef alan yapısal değişikliklere gitmek istediklerini ifade etti

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yoğun çabaların olduğunu hatırlatarak, “Yatırım alanında giderek artan oranda talepler gündeme geliyor. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı olarak bu alandaki çalışmalarımızı paydaş örgütlerle temas içinde sürdüreceğiz " dedi.

Ülkesel Fiziki Plan’ın geçen yıl tamamlandığını hatırlatan Akansoy, plana bağlı olarak 2016 yılında İmar Yasası ve imar planlarının tamamlanması için, diğer odaların ve birliklerin de görüşlerini alarak yoğun bir çalışma içine gireceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de ülkede yaşanan olumsuzluklar yüzünden çağın gerisinde kalındığını belirtti.

Bugünkü iktidarın önünde, diğer iktidarlardan farklı olarak Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı olduğuna işaret eden Gürcafer, reform gerçekleştirmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.