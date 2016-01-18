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Akansoy: “2016 Yılı Bütçesinde Şehit Arsaları İçin Bütçe Ayrıldı’’

İçişleri Ve Çalışma Bakanı Akansoy, Şehit Aileleriyle Görüştü

Akansoy: “2016 Yılı Bütçesinde Şehit Arsaları İçin Bütçe Ayrıldı’’

İçişleri Ve Çalışma Bakanı Akansoy, Şehit Aileleriyle Görüştü

18 Ocak 2016 Pazartesi 13:43
Akansoy: “2016 Yılı Bütçesinde Şehit Arsaları İçin Bütçe Ayrıldı’’
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AKANSOY: “2016 YILI BÜTÇESİNDE ŞEHİT ARSALARI İÇİN BÜTÇE AYRILDI. 2017 YILINA KADAR İŞLEMLER TAMAMLANACAK”

 İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy, 2016 yılı bütçesinde şehit arsaları için bütçe ayrıldığını ve 2017 yılına kadar işlemler tamamlanacağını söyledi.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Akansoy, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yetkililerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Güzelyurt bölgesinde yaşayan 344 hak sahibi şehit çocuğuna Alayköy- Metahan bölgesinde verilen arsaların altyapı işlemlerinin hızlandırılması için Akansoy’dan destek istedi.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Asım Akansoy ise, 2016 yılı bütçesinde sözkonusu arsalar için bütçe ayrıldığını ve 2017 yılına kadar işlemlerin tamamlanacağını ifade etti.

Akansoy,  Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin taleplerine hassasiyetle yaklaştıklarını, sorunlarının çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade ederek, dernek ile diyalog içinde çalışmaya önem verdiklerini kaydetti.

Asım Akansoy, şehit çocuklarına verilen arsaların sorunlarını çözmek için çalışacağını söyledi.

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