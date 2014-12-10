Akademi Kıbrıs 250 Öğrenci İle Sel Mağdurlarına Yardıma Hazır Olduğunu Bildirdi

Lefkoşa, 10 Aralık 14 : Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu, Lefkoşa’da yaşanan sel felaketi konusunda destek verebileceğini açıkladı.

Gelişim Platformu Sosyal İşler Sorumlusu Abdussamed Yavan’ın yayımladığı bildiriye göre, Bekirpaşa öğrenci yurtları olarak geçen yıllarda ciddi sel mağduru olduklarını, Lefkoşa ve civarında yaşanan sel felaketinde mağdur olanları çok iyi anladıklarını kaydederek afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İnsanları ansızın yakalayan tabii afetler konusunda dernek ve vakıfların önemli hale geldiğini belirten Yavan, yetkililerin ihtiyaç duyması halinde Akademi Kıbrıs’ın misafirhanelerinde kalan 250 öğrenci ile her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Kalacak yer ihtiyaçlarına da cevap verebileceklerini belirten Yavan, irtibat için 0533 8564848 numaralı telefonu verdi.

(RU/ŞEB)