Akademi Sanat Derneği 10. yılını kutladı

Kültür sanat dalında faaliyet gösteren Akademi Sanat Derneği, dün akşam 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte, derneğin başkanı da olan DP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Eroğlu, bütün bir yıl boyunca çok çalışarak eserler ortaya çıkaran çocuklar ve gençlerin, bu etkinlikle emeklerinin karşılığını alacak olmalarından son derece mutluluk duyduğunu söyledi.

Gencay Eroğlu, “Bize güvendiniz, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Bizler de onların çalışma arzusunu, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarında yol gösterici olduk. Çok teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık 25 yıldır kültür sanat dalında ülkeye hizmet vermekten onur duyduğunu anlatan Eroğlu, Akademi Sanat Derneği’nde hale görev yapan ve geçmişte görev yapmış eğitmenlere de teşekkür etti.

Gencay Eroğlu, on yıl önce Öğretmen Akademisi’nde bir grup insanla yola çıktıklarını, birkaç idealist insan olarak hem ülke içi hem de ülke dışındaki faaliyetlerde gençlerin boy göstermesi için bu derneği kurduklarını anlattı.

Çocuklar ve gençlerin bale, modern dans, halk dansları gösterilerini izlemenin eğitmenlere büyük onur ve gurur verdiğini belirten Eroğlu, derneğe katkı veren eğitmen ve öğretmenler sayesinde bugünlere geldiklerini vurguladı.