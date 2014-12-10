Akademi Kıbrıs’tan Ücretsiz Osmanlıca Kursu

Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu, 2015 sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz Osmanlıca kursu başlatıyor.

Akademi Kıbrıs Proje Yürütücüsü Fadıl Şanverdi yaptığı açıklamada, Türkiye’de son dönemde yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak, yüzlerce yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Kıbrıs için “Osmanlıca’nın aynı derecede devlet politikası haline getirilmesi” gerektiğini iddia etti.

Şanverdi, “Evkaf Dairesindeki belgeler bizim için hayati önem taşımaktadır. Bu belgeleri okuyabilmek için kendi içimizden bilim adamları yetiştirmeliyiz, birçok insan dedesinden kalan bir tapu senedini, bir mezar taşını, bir kitabı okuyabilmek istiyor. Köklerimize gitmek için Osmanlıca şart” dedi.