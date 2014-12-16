Akademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak.

7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin son günü olan 17 Aralık’ta Şeb-i Arüs etkinliği yapılacak. Konya Büyük şehir Belediyesi ve Konya platformu tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek.
Saat 19:00 da başlayacak Şeb-i Arüs törenlerine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’da katılacak.
Program;
SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Saat: 14.00 (Gündüz Programı)
Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu
SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Saat: 19.00 (Gece Programı)
Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Türk Tasavvuf Müziği Konseri
Genel Sanat Yönetmeni: Ahmet ÖZHAN
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Gen.Müd.İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Mesnevî’den Seçmeler
Ö. Tuğrul İNANÇER (Araştırmacı)
SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Genel Sanat Yönetmeni: Yusuf KAYYA
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Düzenleyen: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin son günü olan 17 Aralık’ta Şeb-i Arüs etkinliği yapılacak. Konya Büyük şehir Belediyesi ve Konya platformu tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek.