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Akademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak.

Gelişim Platformunda yapılan açıklamaya göre, Akademi Kıbrıs, Konya’da düzenlenecek Mevlana’nın 741. Vuslat yıldönümü Uluslararası anma törenlerine KKTC’den katılacak.

Akademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak.

Gelişim Platformunda yapılan açıklamaya göre, Akademi Kıbrıs, Konya’da düzenlenecek Mevlana’nın 741. Vuslat yıldönümü Uluslararası anma törenlerine KKTC’den katılacak.

16 Aralık 2014 Salı 10:05
Akademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak.
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7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin son günü olan 17 Aralık’ta Şeb-i Arüs etkinliği yapılacak. Konya Büyük şehir Belediyesi ve Konya platformu tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek.
Saat 19:00 da başlayacak Şeb-i Arüs törenlerine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’da katılacak.

Program;

SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Saat: 14.00 (Gündüz Programı)
Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu
SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Saat: 19.00 (Gece Programı)
Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi
Türk Tasavvuf Müziği Konseri
Genel Sanat Yönetmeni: Ahmet ÖZHAN
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Gen.Müd.İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
Mesnevî’den Seçmeler
Ö. Tuğrul İNANÇER (Araştırmacı)
SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)
Genel Sanat Yönetmeni: Yusuf KAYYA
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Düzenleyen: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 

Son Güncelleme: 16.12.2014 10:07
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetAkademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak
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