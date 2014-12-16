Akademi Kıbrıs Mevlana’yı Anma Törenlerine Katılacak.

7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin son günü olan 17 Aralık’ta Şeb-i Arüs etkinliği yapılacak. Konya Büyük şehir Belediyesi ve Konya platformu tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu devam edecek.

Saat 19:00 da başlayacak Şeb-i Arüs törenlerine TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’da katılacak.



Program;



SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)

Saat: 14.00 (Gündüz Programı)

Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu

SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)

Saat: 19.00 (Gece Programı)

Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi

Türk Tasavvuf Müziği Konseri

Genel Sanat Yönetmeni: Ahmet ÖZHAN

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Gen.Müd.İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Mesnevî’den Seçmeler

Ö. Tuğrul İNANÇER (Araştırmacı)

SEMÂ (ÂYİN-İ ŞERÎF)

Genel Sanat Yönetmeni: Yusuf KAYYA

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Düzenleyen: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

