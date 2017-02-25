Akacan’a Bıçaklı Saldırıda Araya Giren 2 Kişi Yaralandı

Öte yandan saldırıyla ilgili polisin tutukladığı E.T. ve E.D. hakkında bugün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Akacan’ın geri çekilmesi sonucunda yara almadığı olayda, araya giren Özer Ustaoğlu boyun ve sol bacağından, Hulusi Kalkan ise sağ bacağından yaralandı.

Akacan’ın yara almadan kurtulduğu saldırıyla ilgili polisin bugünkü bülteninden yer alan açıklamaya göre, E.T.(E-45) dün saat 16.00 sıralarında İnönü Sokak üzerinde, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı Bulut Akacan’ın karın kısmına salladı.