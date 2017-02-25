Akacan’a Bıçaklı Saldırıda Araya Giren 2 Kişi Yaralandı

2 KİŞİ HAKKINDA MAHKEMECE 3’ER GÜN TUTUKLULUK EMRİ VERİLDİ
Girne’de dün iş adamı Bulut Akacan’a dün düzenlenen bıçaklı saldırıda, araya giren 2 kişi yaralandı. Polisin, olayla ilgili tutukladığı 2 kişi hakkında, bugün çıkarıldıkları mahkemece 3’er gün tutukluluk kararı alındı.
Akacan’ın yara almadan kurtulduğu saldırıyla ilgili polisin bugünkü bülteninden yer alan açıklamaya göre, E.T.(E-45) dün saat 16.00 sıralarında İnönü Sokak üzerinde, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı Bulut Akacan’ın karın kısmına salladı.
Akacan’ın geri çekilmesi sonucunda yara almadığı olayda, araya giren Özer Ustaoğlu boyun ve sol bacağından, Hulusi Kalkan ise sağ bacağından yaralandı.
Kalkan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde; Özer Ustaoğlu ise Yakın Doğu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
2 ZANLIYA 3’ER GÜN
Öte yandan saldırıyla ilgili polisin tutukladığı E.T. ve E.D. hakkında bugün çıkarıldıkları mahkemede 3’er gün tutukluluk emri verildi.
E.T.’nin “yaralama”; E.D’nin ise “suçu örten” ithamıyla mahkemeye sevk edildikleri belirtildi.