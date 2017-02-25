AKACAN OLAYINDA GERÇEKLER NE?



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Dün öğleden sonra Girne'de tanınmış Isadami Altınbaş Holding ortağı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan'a yönelik yapıldığı iddia edilen bıçaklı saldırı olayında yeni gelişmeler ve iddialar gündeme bomba gibi düştü.Kıbrıs Manşet'e ulaşan görgü tanıklarına göre olay tamamen Bulut Akacan'ın malüpünasyonu olduğunu iddia ettiler . Görgü tanıklarının ifadesine göre olay şöyle gelişti :Bulut Akacan ve korumaları tarafından E.A. İsimli şahsın darp edilmesi sonucu olayın polise bildirilmesi üzerine E.A. ve arkadaşları "Spotçu ikinci el" isimli dükkanda polisin gelmesini bekliyordu. Bulut Akacan korumaları ve adamları ile birlikte tekrardan E.T. Ye saldırmaları ve darp girişimleri sonucu gerçekleşen olayı Bulut Akacan örtbas etmek için basına yalan ve yanlış bilgi vererek kamuoyunu ve polisi yanıltmaya çalışıyor.