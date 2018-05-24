Ak Parti Seçim Beyannamesinde Dış Politika Vizyonu

“KIBRIS’TA ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM İÇİN GARANTÖR ÜLKE OLARAK YAPICI KATKIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”Lefkoşa, 24 Mayıs 18 (.): Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Seçim Beyannamesi’nde Kıbrıs konusunda, “adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak yapıcı katkımızı sürdüreceğiz” ifadesi yer aldı.AA’nın haberine göre, AK Parti\'nin seçim beyannamesinin dış politikaya ilişkin bölümünde Kıbrıs ile ilgili, KKTC\'nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının artırılması için bugüne kadar kararlılıkla atılan adımlara devam edileceği belirtildi.Beyannamede, "Kıbrıs\'ta her iki halkın siyasi iradelerini ve Ada\'nın ortak sahibi olmalarını temel alan müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir çözüm için garantör ülke olarak yapıcı katkımızı sürdüreceğiz" ifadesi kullanıldı.(AA-ID/GUR)