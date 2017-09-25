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25 Eylül 2017 Pazartesi 08:33

Ak Hataylılar Derneği’nin Düzenlediği Kan Bağışı Kampanyasında 45 Ünite Kan Toplandı

Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla Ak Hataylılar Derneği’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı.

Ak Hataylılar Derneği'nin Düzenlediği Kan Bağışı Kampanyasında 45 Ünite Kan Toplandı
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Lefkoşa, 25 Eylül 17 : Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla Ak Hataylılar Derneği’nin düzenlediği kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan toplandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün düzenlenen kampanya, dernek binası önünde yer aldı.

YARIN BRTK’DA

Ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan kan bağış kampanyalarına yarın Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 10.00-14.00 saatleri arasında devam edilecek.

27 Eylül Çarşamba günü 10.00-14.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, 28 Eylül Perşembe günü ise 10.00-14.00 saatleri arasında Rimax Otel, 15.30-17.30 saatleri arasında da Mağusa Kızılay Derneği öncülüğünde Mağusa Lemar’ın önünde de kan bağışı kampanyaları düzenlenecek.

Yapılacak tüm kan bağış kampanyaları Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü ile gerçekleştirilecek.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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