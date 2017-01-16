Ailesi Şokta



Gazimağusa’da ikamet eden, Kıbrıs Sigorta’nın eski müdürlerinden Mehmet Uğur Kiraz’ın eşi, tanınmış Uzman Diyetisyen Zaliş Kiraz’ın da annesi olan İnci Kiraz’ın Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.Önce gripal enfeksiyon şikayetleri ile Gazimağusa’da özel bir hastaneye başvuran, durumunun ağırlaşması ve zatürre teşhisi konması nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne sevk edilen 56 yaşındaki İnci Kiraz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr Mehmet Başman’ın da kız kardeşi olan İnci Kiraz, 2 çocuk bir de torun sahibiydi. Kiraz’ın bugün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi.Diyalog