Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 08:01

Ailesi Şokta

Ailesi Şokta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Ailesi Şokta
Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki İnci Kiraz’ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Gazimağusa’da ikamet eden, Kıbrıs Sigorta’nın eski müdürlerinden Mehmet Uğur Kiraz’ın eşi, tanınmış Uzman Diyetisyen Zaliş Kiraz’ın da annesi olan İnci Kiraz’ın Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.
Önce gripal enfeksiyon şikayetleri ile Gazimağusa’da özel bir hastaneye başvuran, durumunun ağırlaşması ve zatürre teşhisi konması nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi’ne sevk edilen 56 yaşındaki İnci Kiraz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr Mehmet Başman’ın da kız kardeşi olan İnci Kiraz, 2 çocuk bir de torun sahibiydi. Kiraz’ın bugün Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi.


Diyalog
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ Operasyonu Kıbrıs'a Sıçradı FETÖ Operasyonu Kıbrıs'a Sıçradı
Son Mesaj: Yoruldum Artık, Kendinize İyi Bakın Son Mesaj: Yoruldum Artık, Kendinize İyi Bakın
Aktunçlar Son Yolculuğuna Uğurlandı Aktunçlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
KKTC'DE FETÖ Operasyonu KKTC'DE FETÖ Operasyonu
SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAVI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ...
TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan Köroğlu LAÜ’de Konferans Verdi TMSF Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hasan...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

FETÖ Operasyonu Kıbrıs'a Sıçradı

Haberi Oku