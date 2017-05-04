Ailesi Kabus Yaşadı

Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde yaşanan talihsiz bir olayın kabusa dönüşmesi, zamanında yapılan müdahalelerle engellendi.Annesinin kullandığı ve açıkta bıraktığı anti­depresan hapları içen 1 buçuk yaşındaki Alperen Cabaş isimli minik çocuk, annenin durumuzamanında fark etmesi ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonucu kurtartıldı.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre minik Alperen, saat 19.00 sıralarında, annesinin kullandığı ve açıkta unuttuğu pembe renkli antidepresanhaplarından 3 tanesini yuttu.Durumu zamanında fark eden Alperen’in annesi anında 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden bir sağlık ekibisadece 10 dakika içerisinde çocuğu olayın yaşandığı evden alarak hastaneye getirdi.Hastanede yapılan zamanında müdahale ile minik Alperen kurtarıldı. Olayı duyan birçok vatandaş, özellikle ağır tesiri bulunan ilaçların küçükçocukların asla ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.